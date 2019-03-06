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06.03.2019
Lenta.ru

Медведев оценил угрозу люксембургским огородам от российских ракет

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал вероятность угрозы от российского ядерного оружия для Люксембурга в интервью изданию Luxemburger Wort, текст которого опубликован на сайте Правительства России.

На вопрос журналиста о том, могут ли российские ядерные ракеты "приземлиться в огородах" Люксембурга, Медведев ответил отрицательно. Он подчеркнул, что оружие обладает высокой точностью и надежностью, а также добавил, что у России нет планов нападать на другие страны или воевать с ними.

По мнению российского премьера, ситуация будет наиболее стабильной, когда оружие США вернется на территорию страны, а поддерживающая его инфраструктура в Европе будет ликвидирована. "Мы заинтересованы в том, чтобы в Европе были мир и стабильность", — заключил Медведев.

20 февраля во время послания Федеральному собранию президент России указал, что Вашингтон прямо и грубо нарушает ДРСМД. По его словам, при размещении американцами ракет в Европе Москва будет вынуждена создать и развернуть вооружения, которые можно использовать в том числе "в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов".

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  • В новости упоминаются
Страны
Люксембург
Россия
США
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
РСМД
Ядерный щит
ЯО
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