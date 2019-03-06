Выступление генерала армии Валерия Герасимова на конференции по развитию военной стратегии

Как уже сообщалось, 2 марта 2019 года в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации прошла военно-научная конференция, посвященная развитию военной стратегии в современных условиях. С докладом об основных направлениях развития военной стратегии выступил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.

Газета "Красная Звезда" под заголовком "Векторы развития военной стратегии" опубликовала текст выступления генерала армии Валерия Герасимова.

(с) Министерство обороны России

Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов выступил на общем собрании Академии военных наук.

Оно проводилось в формате военно-научной конференции, посвящённой развитию военной стратегии в современных условиях. Открыл заседание президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев. Участники конференции - члены Академии военных наук, руководящий состав Минобороны России, представители Администрации Президента РФ, Государственной Думы и Совета Федерации, а также ведущие учёные Российской академии наук, вузов и научно-исследовательских организаций военного ведомства - обсудили характер будущих войн, вооружённых конфликтов и наиболее актуальные проблемы в сфере обороны.

С докладом об основных направлениях развития военной стратегии и задачах военной науки выступил начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ - первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов. Его доклад мы предлагаем вниманию читателей.

В современных условиях получил развитие принцип ведения войны на основе скоординированного применения военных и невоенных мер при решающей роли Вооружённых Сил

Трансформация военных угроз

- Традиционно ежегодная конференция Академии военных наук является площадкой для обмена мнениями военных специалистов по наиболее актуальным и проблемным вопросам военной науки. Результаты конференции по своей сути определяют дальнейшие направления её развития, вследствие чего всегда широко обсуждаются как в России, так и за рубежом.

В этом году мы рассматриваем вопросы развития военной стратегии в современных условиях.

Военная стратегия как наука "…искусство вождения войск" зародилась в начале прошлого века и развивалась на основе исследования опыта войн. В общем виде стратегия представляет "…систему знаний и действий по предотвращению, подготовке и ведению вой­ны".

В настоящее время расширяются виды войн и существенно изменяется их содержание. Увеличивается количество субъектов, участвующих в вооружённой борьбе. Наряду с вооружёнными силами суверенных государств воюют различные бандформирования, частные военные компании и самопровозглашённые "квазигосударства".

Активно задействуются средства экономического, политического, дипломатического, информационного давления, а также демонстрация военной мощи в интересах усиления эффективности невоенных мер. Военная сила применяется, когда не удалось достичь поставленных целей невоенными методами.

Между тем геополитические соперники России не скрывают, что собираются достигать политические цели не только в ходе локальных конфликтов. Они готовятся к ведению войн с "высокотехнологичным противником" с использованием высокоточных средств поражения с воздуха, моря и из космоса, с активным ведением информационного противоборства.

В этих условиях наши Вооружённые Силы должны быть готовы к ведению войн и вооружённых конфликтов нового типа с использованием классических и асимметричных способов действий. Поэтому первостепенное значение для развития теории и практики военной стратегии приобретает поиск рациональных стратегий ведения войны с различным противником.

Нам необходимо уточнить сущность и содержание военной стратегии, принципы предотвращения войны, подготовки к войне и её ведения. Следует и дальше развивать формы и способы применения Вооружённых Сил, прежде всего в стратегическом сдерживании, а также совершенствовать организацию обороны государства.

Эволюция основных стратегических концепций

В процессе своего развития военная стратегия прошла несколько этапов эволюции - от "стратегии сокрушения" и "стратегии измора" до стратегий "глобальной войны", "ядерного сдерживания" и "непрямых действий".

США и их союзники определили агрессивный вектор своей внешней политики. Ими прорабатываются военные действия наступательного характера, такие как "глобальный удар", "многосферное сражение", используются технологии "цветных революций" и "мягкой силы".

Их целью является ликвидация государственности неугодных стран, подрыв суверенитета, смена законно избранных органов государственной власти. Так было в Ираке, в Ливии и на Украине. В настоящее время аналогичные действия наблюдаются в Венесуэле.

Пентагон приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили "троянский конь".

Суть её заключается в активном использовании "протестного потенциала пятой колонны" в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов ВТО по наиболее важным объектам.

Хотел бы отметить, что Российская Федерация готова противодействовать любой из этих стратегий. За последние годы военными учёными совместно с Генеральным штабом разработаны концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников.

Основой "нашего ответа" является "стратегия активной обороны", которая с учётом оборонительного характера российской Военной доктрины предусматривает комплекс мер по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства.

Именно обоснование разрабатываемых мер должно составлять научную деятельность военных учёных. Это одно из приоритетных направлений обеспечения безопасности государства. Мы должны опережать противника в развитии военной стратегии, идти "на шаг впереди".

В Сирии впервые была разработана и апробирована на практике новая форма применения формирований Вооружённых Сил - гуманитарная операция.

Единство теории и практики

Развитие стратегии как науки должно охватывать два направления. Это развитие системы знаний о войне и совершенствование практической деятельности по предотвращению войны, подготовке к ней и её ведению.

Областью исследований военной стратегии является вооружённая борьба, её стратегический уровень. С появлением новых сфер противоборства в современных конфликтах методы борьбы всё чаще смещаются в сторону комплексного применения политических, экономических, информационных и других невоенных мер, реализуемых с опорой на военную силу.

Но всё-таки главное содержание военной стратегии составляют вопросы подготовки к войне и её ведения, в первую очередь Вооружёнными Силами. Да, мы учитываем все остальные невоенные меры, которые влияют на ход и исход вой­ны, обеспечивают и создают условия для эффективного применения военной силы. При этом надо понимать, что противоборство в других сферах представляет отдельные направления деятельности со своими "стратегиями", способами действий и соответствующими ресурсами. В интересах достижения общей цели мы должны осуществлять их координацию, а не напрямую руководить ими.

Стратегия должна заниматься прогнозированием характера будущих войн, разработкой новых "стратегий" их ведения, подготовкой в целом государства и Вооружённых Сил к войне. В связи с этим необходимо обновить перечень задач исследований, дополняя их новыми направлениями научной деятельности.

Безусловно, работу по данным направлениям военной стратегии должна возглавить Военная академия Генерального штаба совместно с Академией военных наук.

Для более эффективной проработки вопросов требуется привлечение всех научных организаций Министерства обороны, научного потенциала заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Как показывает практика, проблемные вопросы необходимо обсуждать на научно-практических конференциях, рассматривать в ходе круглых столов.

Только в этом случае они принесут новые результаты в области теории и практики военной стратегии.

Принципы предотвращения, подготовки и ведения войны

С изменением характера вой­ны и условий её подготовки и ведения перестают применяться одни принципы стратегии, другие наполняются новым содержанием.

Принцип предотвращения вой­ны заключается в предвидении развития военно-политической и стратегической обстановки в интересах своевременного выявления военных опасностей и угроз и свое­временного реагирования на них.

Принципы заблаговременной подготовки государства к войне обеспечиваются постоянной высокой боевой и мобилизационной готовностью вооружённых сил, а также созданием и поддержанием стратегических резервов и запасов.

В современных условиях получил развитие принцип ведения вой­ны на основе скоординированного применения военных и невоенных мер при решающей роли Вооружённых Сил.

По-прежнему актуален принцип достижения внезапности, решительности и непрерывности стратегических действий.

Действуя быстро, мы должны упреждать противника своими превентивными мерами, своевременно выявлять его уязвимые места и создавать угрозы нанесения ему неприемлемого ущерба. Это обеспечивает захват и удержание стратегической инициативы.

Работа по уточнению действующих и обоснование новых принципов должна продолжаться при консолидации усилий всего научного сообщества. Необходимо формировать принципы общего универсального характера и принципы действий применительно к конкретно складывающейся обстановке.

Такими видятся основные направления развития теоретических положений военной стратегии. Однако как сказал великий русский полководец Александр Васильевич Суворов: "Теория без практики мертва…", именно поэтому практическую деятельность военной стратегии невозможно представить без её научного обоснования.

Система прогнозных сценариев

Фундаментальной основой практической деятельности стратегии является создание системы исследования прогнозных сценариев развязывания и ведения военных конфликтов. Именно обоснованный прогноз сценариев возможных конфликтов служит исходными данными для разработки форм и способов применения Вооружённых Сил. В настоящее время теоретически проработана и практически подтверждена рациональная система форм применения Вооружённых Сил, в которой важной составной частью являются действия по стратегическому сдерживанию.

Сегодня Вашингтон продолжает курс на расширение системы военного присутствия непосредственно у границ России, разрушение системы договорных отношений по вопросам ограничения и сокращения вооружений, что ведёт к нарушению стратегической стабильности. Так, в 2002 году США в одностороннем порядке вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.

Следующим их шагом после демонстративного приостановления участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может стать отказ от продления Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3.

В последнее время Пентагон неоднократно заявлял о намерении использовать в военных целях космос. Для этого формируется новый род войск - космические войска, что создаёт предпосылки к милитаризации космического пространства.

В конечном счёте все эти действия могут привести к резкому обострению военно-политической обстановки, появлению военных угроз, на которые нам придётся отвечать зеркальными и асиммет­ричными мерами.

Военной науке необходимо разрабатывать и обосновывать систему комплексного поражения противника.

Меры стратегического сдерживания

Вследствие этого актуальной задачей развития военной стратегии является обоснование и совершенствование мер ядерного и неядерного сдерживания. Любой потенциальный агрессор должен понимать, что всякая форма давления на Россию и её союзников бесперспективна.

Наш ответ не заставит себя ждать. Для этого принимаются на вооружение и развёртываются современные образцы вооружения, в том числе принципиально новые виды оружия.

Началось серийное производство новых образцов вооружения и оснащение ими Вооружённых Сил. "Авангард", "Сармат", новейшее оружие "Пересвет" и "Кинжал" показали свою высокую эффективность, успешно проходят испытания комплексов "Посейдон" и "Буревестник". Идёт плановая работа по созданию гипер­звуковой ракеты морского базирования "Циркон".

Не подлежит сомнению тот факт, что в этой области мы уверенно лидируем по сравнению с технологически развитыми странами мира.

Так, принято решение о проведении научных и конструкторских работ по разработке наземных комплексов гиперзвуковых ракет средней и меньшей дальности.

Создание новых образцов оружия не будет втягивать Россию в новую гонку вооружения. Достаточное для сдерживания количество новых комплексов будет создано в рамках запланированного военного бюджета.

Проводимая нашими западными партнёрами политика вынуждает нас "на угрозу отвечать созданием угрозы", планировать в перспективе нанесение ударов по центрам принятия решения, а также по пусковым установкам, позволяющим осуществить боевое применение крылатых ракет по объектам на территории России.

Военные учёные должны активизировать исследования по поиску и внедрению новых способов применения перспективного вооружения, а также обоснованию форм противодействия возможным военным действиям вероятного противника в космосе и из космоса.

"Стратегия ограниченных действий" за пределами России

Важную роль для развития стратегии имеет сирийский опыт. Его обобщение и внедрение позволили выделить новую практическую область - выполнение задач по защите и продвижению нацио­нальных интересов за пределами территории России в рамках "стратегии ограниченных действий".

Основой реализации данной стратегии является создание самодостаточной группировки войск (сил) на базе формирований одного из видов Вооружённых Сил, обладающего высокой мобильностью и способного внести наибольший вклад в решение поставленных задач. В Сирии такая роль отведена формированиям Воздушно-космических сил.

Важнейшими условиями реализации данной стратегии является завоевание и удержание информационного превосходства, опережающая готовность систем управления и всестороннего обеспечения, а также скрытное развёртывание необходимой группировки.

Получили обоснование новые способы действий войск в ходе операции. Роль военной стратегии заключалась в планировании и координации совместных военных и невоенных действий российской группировки войск (сил) и формирований вооружённых сил заинтересованных государств, военизированных структур стран - участниц конфликта.

Получило развитие постконфликтное урегулирование. В Сирии впервые была разработана и апробирована на практике новая форма применения формирований Вооружённых Сил - гуманитарная операция. В Алеппо и Восточной Гуте в сжатые сроки пришлось планировать и проводить мероприятия по выводу мирного населения из зоны конфликта одновременно с выполнением боевых задач по разгрому террористов.

Достигнутые результаты в Сирии позволили выделить ак­туальные направления исследо­ваний вопросов применения Во­оружённых Сил в ходе выполнения задач по защите и продвижению нацио­нальных интересов за пределами национальной территории.

Формы применения группировок войск (сил) в рамках "стратегии ограниченных действий"

Одно из направлений развития стратегии связано с созданием и развитием на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий единой системы интегрированных сил и средств разведки, поражения и управления войсками и оружием.

Она предназначена для обнаружения, выдачи целеуказания и нанесения избирательных ударов по критически важным объектам в масштабе времени, близком к реальному, стратегическим и оперативно-тактическим неядерным оружием. В дальнейшем военной науке необходимо разрабатывать и обосновывать систему комплексного поражения противника.

Следующее направление связано с масштабным применением роботизированных комплексов военного назначения, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов, для повышения эффективности решения широкого спектра задач.

Другим направлением стало создание системы противодействия применению беспилотных летательных аппаратов и высокоточного оружия. Здесь решающую роль сыграли силы и средства радиоэлектронной борьбы, которые обеспечили возможность избирательного воздействия, исходя из типа объекта, его структуры, критичности по времени.

Задача военной науки в данной сфере состоит прежде всего в научной проработке вопросов создания стратегической системы противодействия беспилотным летательным аппаратам в Вооружённых Силах РФ и обоснования перспективных стратегических систем радиоэлектронной борьбы и их интеграция в единую систему.

Подчеркну: цифровые технологии, роботизация, беспилотные системы, РЭБ - всё это должно быть в повестке развития военной науки, в том числе военной стратегии.

Взаимодействие компонентов военной организации государства

Одной из характерных черт современных военных конфликтов является дестабилизация внутренней безопасности государства проведением противником диверсионно-террористических действий.

Именно поэтому проработка и совершенствование системы территориальной обороны, её структуры, способов построения, обоснование комплекса мероприятий по её постоянной готовности является важным направлением развития военной стратегии и задачей военной науки.

В настоящее время у нас многое делается по реализации мер военного и невоенного характера, осуществляемых министерствами и ведомствами в интересах обороны государства. При этом необходимо продолжить проработку вопросов координации действий сил федеральных органов исполнительной власти, распределения их полномочий, управления решением задач территориальной обороны в период эскалации военной угрозы и при возникновении кризисных ситуаций.

Особенно актуальным является обоснование создания комплексной системы защиты критически важных объектов инфраструктуры государства от воздействия во всех сферах в период непосредственной угрозы агрессии, когда противник будет стремиться дестабилизировать обстановку, создать атмосферу хаоса и неуправляемости.

Данный вопрос является новым в теории и практике военной стратегии и подлежит всесторонней научной проработке. Результатом работы должны стать теоретические положения, а на практике - разработанная система совместного применения разноведомственных сил и средств по обеспечению комплексной безопасности.

Противоборство в информационной сфере

До недавнего времени военной наукой исследовались вопросы применения Вооружённых Сил в традиционных сферах ведения военных действий - на суше, в воздухе и на море.

Анализ характера современных войн показал существенный рост значимости такой сферы проти­воборства, как информационная. Новая реальность войн будущего будет заключаться в том числе в переносе военных действий именно и в эту сферу. При этом информационные технологии становятся, по сути, одним из самых перспективных видов оружия.

Информационная сфера, не имея ярко выраженных национальных границ, обеспечивает воз­можности дистанционного, скрытного воздействия не только на критически важные информационные инфраструктуры, но и на население страны, непосредственно влияя на состояние национальной безопасности государства.

Именно поэтому проработка вопросов подготовки и ведения действий информационного характера является важнейшей задачей военной науки.

Цифровые технологии, роботизация, беспилотные системы, РЭБ - всё это должно быть в повестке развития военной науки, в том числе военной стратегии

Повышение боевой мощи Вооружённых Сил РФ

Приоритетным направлением военной стратегии является исследование вопросов повышения боевой мощи Вооружённых Сил РФ. Она определяется численностью и качественным составом Вооружённых Сил РФ, их укомплектованностью и технической оснащённостью, морально-психологическим состоянием, уровнем подготовки, боеготовностью и бое­способностью войск и сил.

В настоящее время планово реализуется программа по комплектованию Вооружённых Сил РФ военнослужащими по контракту. К исходу 2025 года их количество достигнет 475 000 военнослужащих. При этом потребность в призыве граждан на военную службу будет снижена.

Сегодня офицерский корпус Вооружённых Сил укомплектован подготовленными профессиональными кадрами. Имеют боевой опыт все командующие войсками военных округов, общевойсковыми объединениями, объединениями ВВС и ПВО, а также 96 процентов командиров общевойсковых частей и соединений.

Все виды и рода войск Вооружённых Сил РФ развиваются сбалансированно, своевременно оснащаются современными образцами вооружения. Заметно укрепилась ядерная триада, которая играет ключевую роль в сохранении стратегического паритета. Доля современного вооружения нашей ядерной составляющей достигла 82 процентов.

Заметно вырос уровень оперативной и боевой подготовки войск и органов военного управления. Качественно меняются их возможности.

Внезапные проверки боевой готовности подтвердили способность войск и сил оперативно перебрасывать соединения и части на большие расстояния, усиливать группировки на стратегических направлениях.

Традиционно важным направлением является совершенствование системы идеологической и морально-психологической устойчивости населения, и в первую очередь военнослужащих. Именно с этой целью в Вооружённых Силах воссоздана система военно-политической работы.

Взаимодействие Министерства обороны с ОПК

Важным направлением развития военной стратегии и задачей военной науки является поиск новых подходов к развитию связей между военной стратегией и экономикой. В интересах подготовки экономики страны к решению оборонных задач стратегия призвана ответить на следующие вопросы. К какой возможной войне и по каким направлениям готовить экономику? Как обеспечить её живучесть, устойчивость? Как целесообразнее разместить объекты экономики с учётом их защиты?

Тезис классика отечественной военной стратегии комбрига Александра Свечина "Экономика сумеет подчинить себе характер военных действий", высказанный им почти 100 лет назад, стал объективной реальностью.

Отмечу, что в настоящее время немало сделано общими усилиями Министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса. Прежде всего выстроена эффективная система взаимодействия.

Научно-исследовательские ор­ганизации на основе анализа опыта военных действий участвуют в формировании требований к вооружению и контролируют их реализацию на всех этапах разработки - от эскизного проекта до государственных испытаний.

Таким образом, военная наука на основе прогнозного видения будущих войн определяет, какими должны быть перспективные образцы вооружения и военной техники. При этом военные учёные в упреждающем порядке ведут исследования по обоснованию форм и способов их применения.

Сложность современного вооружения такова, что наладить его производство в короткие сроки с началом военных действий вряд ли удастся. Поэтому всё необходимое должно выпускаться в требуемом количестве и поступать в войска ещё в мирное время. Мы должны всеми силами обеспечить техническое, технологическое, организационное превосходство над любым потенциальным противником.

Это требование должно стать ключевым при постановке задач и перед оборонно-промышленным комплексом на разработку новых образцов вооружения. Это позволит предприятиям вести долгосрочное планирование, а научные организации получат ориентиры для развития фундаментальных и прикладных исследований в военной науке.

Главные задачи военной науки и пути их решения

Главное сегодня для военной науки - это опережающее по отношению к практике, непрерывное, целенаправленное проведение исследований по определению возможного характера военных конфликтов, разработке системы форм и способов действий как военного, так и невоенного характера, определению направлений развития систем вооружения и военной техники.

Крайне важным является оперативное внедрение результатов фундаментальных и прикладных исследований в практику войск.

Решение данных задач возложено в первую очередь на военно-научный комплекс Вооружённых Сил. За последние годы военно-научный комплекс добился определённых успехов. Так, в рамках заданных Генеральным штабом научно-исследовательских работ была подготовлена система исходных данных для военного планирования на очередной среднесрочный период (на 2021-2025 годы). Она является основой для уточнения и разработки документов Плана обороны страны на новый период.

Наша военная наука всегда отличалась умением видеть и вскрывать проблемы на этапе их появления, способностью оперативно их прорабатывать и находить пути решения.