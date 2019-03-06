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06.03.2019
Военно-промышленный курьер

У Румынии свой "Посейдон"

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Источник изображения: Учения "Посейдон" проводятся с 2015 года. Фото: google.ru

НАТО демонстрирует свои возможности редким курортникам

В маневрах под названием Poseidon 19 принимают участие около 1100 военнослужащих, 14 боевых кораблей, в том числе 10 румынских и по одному от ВМС Болгарии, Германии, Испании и Турции, два быстроходных судна для дайверов, а также вертолет Puma Naval, два МиГ-21 LanceR и два F-16 ВВС Румынии.

Учения продлятся до 8 марта в территориальных и международных водах. Судя по официальному сообщению пресс-службы ВМС Румынии, "Посейдон" призван продемонстрировать усиление военно-морского присутствия НАТО в Черноморском регионе. Руководство альянса заявляет, что учения служат укреплению взаимодействия между участвующими кораблями и экипажами в общем международном контексте, а также являются проверкой возможностей ВМС Румынии, предоставленных в распоряжение НАТО. Это связано с "аннексией" Крымского полуострова Российской Федерацией, наличием замороженных конфликтов в Приднестровье и Грузии, напряженной ситуацией на востоке Украины и в районе Азовского моря – "факторами, порождающими нестабильность" вблизи стран – членов Европейского союза и Североатлантического альянса.

Россия подобные мероприятия традиционно воспринимает как провокативные, поэтому все боевые корабли НАТО, заходящие в акваторию Черного моря, сразу же берутся на контроль. Правительство России предупреждает страны блока держать свои войска подальше от Крымского полуострова.


Александр Уткин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 8 (771) за 5 марта 2019 года

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Болгария
Германия
Грузия
Испания
Россия
Румыния
Турция
Украина
Продукция
F-16
P-8 Poseidon
МиГ-21
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