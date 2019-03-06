Трехглавый "Удав"

Новый пистолетный комплекс будет производиться в модификациях для войск, специальных подразделений и гражданского рынка

На фоне поступивших на вооружение беспилотников, гиперзвуковых КР, лазерных установок пистолетный комплекс "Удав", идущий на смену "макарычу", остался как бы за кадром. Хотя в конце минувшего года он успешно прошел государственные испытания, получил высокую оценку Минобороны. Что это за пистолет, чем выгодно отличается от других? "Военно-промышленному курьеру" удалось испытать оружие на полигоне АО "ЦНИИТОЧМАШ".

На огневой рубеж выходил, признаюсь, с большим волнением. Казалось бы, с чего? За годы службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации вдоволь пострелял из разных видов оружия: пистолеты, автоматы, гранатометы, снайперские винтовки, спецобразцы… Но любые испытания – это проверка в том числе твоих личных способностей владеть оружием. Неловко было бы опростоволоситься на виду у коллег и специалистов ЦНИИТОЧМАШа. А главное – не хотелось разочароваться в новом пистолете, ведь на вооружении все еще стоит ПМ.

Дизайнеры не промахнулись

Беру в руки немного ребристый в кожухе "Удав" и понимаю: размеры больше, чем у ПМ. Длина пистолета – 206 миллиметров, рукоятка объемнее. Но удивительное дело: в руку лег, словно врос. Держать удобно и даже, да простят меня пацифисты, приятно. Рукоятка покрыта материалом, похожим на пластик. Позже узнаю, что это армамид. Кожух затвора полностью металлический (стальной). Из карбона со стекловолокном сделаны некоторые другие детали.

“ Назначенный ресурс – 10 тысяч выстрелов, а по факту может быть больше. На испытаниях он составил около 20 тысяч выстрелов ”

Вместе с оружейниками над пистолетом поработали промышленные дизайнеры. Внешний вид "Удава" определяли специалисты ЦНИИТОЧМАШа и Центра прототипирования высокой точности "Кинетика" при Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС. Внешний вид и эргономика получились хорошими, одними из самых заметных отличий стали форма и глубина насечек на кожухе затвора.

Сразу ощутил и то, что "Удав" тяжелее ПМ, особенно с полностью снаряженным магазином. Его вес без патронов – 780 граммов, с патронами – 980. У ПМ – 730 и 810 соответственно, но при меньшей емкости магазина. По факту "Удав" тяжелее "макарыча" на 50 граммов неснаряженный и на 170 – с патронами. Больший вес компенсируется длиной ствола, а значит, лучшей кучностью, в чем я позже убедился. А еще емкостью магазина (18 патронов), которая в бою может сыграть решающую роль для сохранения жизни военнослужащего. Кроме того, не придется тратить лишнее время на частое перезаряжание.

Новый пистолет разработан под патрон повышенной мощности 9х21 миллиметр, который должен дать ему преимущества перед ПМ и пистолетом Ярыгина.

…Наконец оружие заряжено девятью патронами. Держу "Удав" двумя руками, что гораздо удобнее и позволяет более прицельно вести огонь. Правда, несколько мешают легкий боковой ветер и холод, но на войне, как на войне: погоду не выбирают.

Передо мной мишенное поле, на котором на расстоянии 25 метров расположены три грудные фигуры и в 40 метрах – две поясные. Те и другие при попадании должны упасть. Стреляю из положения стоя, без какого-либо дополнительного упора. От легкого морозца коченеют руки, но перчатки не для этого случая.

Команда "Огонь!". Желтоватого цвета фанерные мишени на фоне старого снега не так уж контрастны. Выстраиваю линию между прорезью прицела, мушкой и грудной фигурой. Целюсь прямо в ее центр. Ствол немного водит. Это плохо. Расставляю ноги пошире, чтобы обрести опору, чуть сгибаю колени для амортизации и слегка подаю плечи вперед. Затаив дыхание, нажимаю спусковой крючок. После выстрела понимаю, что отдача у "Удава" гораздо меньше, чем у ПМ, который сильно подбрасывает вверх. Здесь силу отдачи гасит больший вес пистолета. Звук тоже кажется глуше.

Так выглядит пистолет "Удав"

Отрываю взгляд от прицела и вижу, что первая цель (грудная фигура) падает. Перевожу оружие правее, стреляю. Вновь попадание. Охватывает легкая эйфория. Сразу стреляю по левой мишени и… мажу. В спешке посылаю четвертую пулю, опять промах.

Инструктор рекомендует сделать паузу. Перевожу дух, после чего все же добиваю последнюю грудную мишень и направляю ствол на поясные фигуры. Удивительно, но и их удается положить, пусть не сразу. В итоге из девяти патронов шесть – не в белый свет.

После перекура по моей просьбе инструктор снаряжает магазин еще на девять патронов и дает последний совет: при нажатии на спусковой крючок плавно тяните его на себя, делайте как бы протяжку. Конечно, я про это знаю, но в легкой спешке почему-то забыл. Слово "протяжка" возвращает к действительности. Плавно тяну на себя курок, будто тетиву лука. В результате повторная стрельба оказывается гораздо удачнее: восемь попаданий.

Признаюсь, раньше я стрелял из ПМ даже на соревнованиях, но более 27 очков из 30 никогда не выбивал. Это был мой лучший показатель за всю жизнь. Нередко пули уходили в "молоко", потому что отдача у пистолета гораздо сильнее, он подпрыгивает вверх, после чего приходится долго восстанавливать устойчивость руки. Кто-то скажет, что стрелять с двух рук или с одной – большая разница. Это так. Но все же удлиненный ствол, хорошая кучность и более высокая начальная скорость пули "Удава" (430 м/сек против 315 у ПМ) свою роль играют.

Вернувшись с огневого рубежа, стараюсь внимательнее разглядеть оружие, понять, что в нем особенного, чем оно выгодно отличается от других?

Все свое, даже планка Пикатинни

"Удав" – полностью отечественная разработка, собирается из российских комплектующих. При его изготовлении применены современные сплавы и композитные материалы. Во многом за счет этого и высокой технологичности достигнуты характеристики кучности, значительно превосходящие показатели штатных образцов.

Специально под "Удав" разработаны два новейших патрона – дозвуковой и повышенной пробиваемости. Пистолет планируется к выпуску в двух комплектациях – общевойсковой и специальной, которую отличает возможность установки прибора бесшумной стрельбы (ПБС).

“ Для других силовых структур и гражданских заказчиков пистолет придется дорабатывать ”

"Удав" обладает высокой живучестью, пригодностью к эксплуатации в самых жестких природно-климатических условиях и боевой обстановке, его работоспособность сохраняется даже при нарушении правил эксплуатации.

Рукоятка пистолета, как уже отмечалось, выполнена из современных композитных материалов, прочность которых позволяет работать при температуре от минус 50 до плюс 70, а эргономика – надежно удерживать пистолет, в том числе мокрой рукой, в перчатке и варежке.

"Удав" имеет ударно-спусковой механизм двойного действия. При наличии двустороннего флажкового предохранителя можно комфортно использовать его как левой, так и правой рукой. Значит, не возникнет никаких проблем для левшей. Конструкция предохранителя позволяет выполнить безопасный сброс курка с боевого взвода.

Оружие обеспечивает возможность использования полной номенклатуры боеприпасов 9х21 миллиметр (трассирующий, бронебойный, экспансивный и т. д.). Патрон отличается повышенной мощностью и бронепробивающей пулей. Ранее он использовался с пистолетом СПС/СР-1/"Гюрза". Дульная энергия – более 600 джоулей. В зависимости от типа патрона и пули СПС мог с 50 метров пробить бронежилет класса 3 или 3А. Таких испытаний на полигоне ЦНИИТОЧМАШа мы не проводили. Но судя по отзывам, "Удав" имеет примерно такую же бронепробиваемость. Даже если броник не дырявится, противник от удара выходит из строя и уже не в состоянии выполнять боевую задачу. Может наступить и смерть, если удар придется на момент вдоха.

После полного израсходования боезапаса затвор автоматически становится на затворную задержку. При смене магазина происходит автоматическое досылание в патронник. Интересно, что в конструкции предусмотрена возможность визуального и тактильного определения как наличия патрона в патроннике, так и полностью снаряженного магазина – в пистолете и вне его.

Предполагается активное применение навесного оборудования. У пистолета есть посадочное место типа планки Пикатинни в передней части рукоятки, на которую устанавливаются целеуказатели, фонарь. Разработаны комбинированные лазерные приборы дневного и инфракрасного спектра, без чего в ночных условиях не обойтись.

Добавим к сказанному, что глушитель делался при помощи автоматизированных систем проектирования. Опытное изделие изготовили с использованием технологии трехмерной печати. Получившаяся конструкция смогла решать свои задачи, но при этом весила всего десятки граммов. Резко сократилась себестоимость.

Инженер-конструктор Иван Козлов. Фото: Олег Фаличев

Заместитель генерального директора Михаил Левшунов объяснил "Военно-промышленному курьеру", что появление именно такого оружия закономерно: "Наш институт отраслевой. Основные направления его деятельности – стрелковое и боеприпасное. Но есть и артиллерийское, высокоточное оружие, ряд других. Лабораторная база уникальна. На ней проводятся испытания комплекса индивидуальной защиты военнослужащего "Ратник". В проекте "Удав" нет заимствований, в конструкции много оригинальных решений. Это новый вид оружия с патроном, разработанным в соответствии с ГОЗ и ГПВ".

Вообще надо понимать, что переход на новый калибр требует времени и широкой кооперации науки и промышленности. Это было под силу Советскому Союзу, теперь – Российской Федерации. Причем если ПМ выпускался просто как общевойсковой пистолет, то "Удав" – целый комплекс с навесным оборудованием, различными видами боеприпасов. Без системного подхода тут было никак не обойтись.

Как я понял из встречи с конструкторами ЦНИИТОЧМАШа, теперь все должно быть отечественным: и стволы, и боеприпасы, и технологии. Это полная противоположность той политике – купим за рубежом, которую в свое время проводил в жизнь бывший министр обороны Сердюков. Но давно уже пора было понять, что никто с нами новыми технологиями делиться не будет.

Взять ту же внешнюю баллистику. Если мы хотим достичь хороших результатов, то, как сказали мне профи, нужны очень высокая асимметричность, точная геометризация и т. п. В АО "ЦНИИТОЧМАШ" такие специалисты, готовые взять на себя ответственность и участвовать в разработках еще более совершенных видов оружия, есть.

И все же главные вопросы я припас для инженера-конструктора пистолета "Удав" Ивана Козлова. Ему всего 29 лет, но за плечами, судя по всему, огромный опыт. ПМ был и остается универсальным пистолетом, а каким является "Удав"?

"Первоначально наша работа задумывалась как модернизация пистолета СР-1М, но в ходе нее было принято решение о проектировании нового образца, поскольку характеристики изделия, заданные Минобороны, оказались достаточно высоки. На данный момент мы завершили госиспытания и готовимся к межведомственной комиссии, которая примет решение о дальнейшей судьбе оружия. По итогам испытаний получили рекомендацию МО РФ о принятии "Удава" на вооружение параллельно со штатным образцом".

Очень важно взаимодействие конструкторов с технологами, поскольку разрабатывался не только пистолет, но и комплекс оснащения к нему, в частности патрон 9х21. Кроме того, есть целая гамма боеприпасов, которыми в ЦНИИТОЧМАШе предполагают закрыть все потребности армии.

Что касается пистолетных комплексов, интересно: предпоследней работой здесь была ОКР по созданию патрона калибра 9х19 для пистолета Ярыгина, который начал поступать на вооружение в 2000-м. На расстоянии 55 метров он пробивает четырехмиллиметровый стальной лист. Хороший пистолет, но время сегодня настолько спрессовано, что комплекс просуществовал лишь до 2019 года. Это не значит, что он подлежит утилизации. Но заказчик поставил задачу добиться более высоких результатов, и "Удав", как нельзя лучше, отвечает этим требованиям.

Сталь и цифра в одном стволе

Еще вопрос: как он выглядит на фоне достаточно нового пистолета производства тульского КБП – 9х19 ГШ-18 с бронебойной пулей? Из него тоже доводилось стрелять, ТТХ оценил бы как высокие. Весит же всего 590 граммов (без патронов), меньше по габаритам (184х34х136 мм) при аналогичной вместимости магазина.

"Первое и самое главное отличие – в механизме запирания и концепции самого пистолета, – пояснил "Военно-промышленному курьеру" Иван Козлов. – Схема запирания – главный плюс ГШ-18, но и самый большой минус. Она обеспечивает высокую энергию и скорость подвижных частей, но это влечет за собой (ввиду малого веса) очень большую отдачу, что делает оружие плохо контролируемым. Есть некий оптимум по весу (при патроне 9х19) – 700–800 граммов. Это позволяет вести нормальную темповую стрельбу в условиях боевого применения. Мы укладываемся в оптимум и имеем отдачу, практически сравнимую с пистолетом Ярыгина. ГШ-18 этим похвастать не может".

Но главное – в высоких технологиях производства. В соответствии с указами президента, требованиями Военно-промышленной комиссии, Минпромторга конструкторы ЦНИИТОЧМАШа сегодня полностью перешли на компьютерное проектирование. Есть собственный Центр математического моделирования и цифрового сопровождения жизненного цикла изделий, создается система неразрушающего контроля.

Стоит сказать о специальных сталях, которые разработаны давно, но пока не применялись. Например, кожух "Удава" состоит из карбона, который по характеристикам сравним с материалами, применяемыми в авиационной и космической промышленности. Остальные компоненты – ноу-хау завода. Словом, "Удав" – нормальная общевойсковая рабочая лошадка. Его назначенный ресурс – 10 тысяч выстрелов, а по факту может быть больше. На испытаниях он составил около 20 тысяч выстрелов.

Недостатки? Считайте, что не нашел. Единственное, что показалось не вполне оптимальным, – это все же габариты пистолета, под которые будет создаваться еще и кобура. Передвигаться с ней по пересеченке при марш-бросках, рейдах вряд ли будет удобно, как и влезать в люк боевой машины.

Своим видением некоторых проблем с "Военно-промышленным курьером" поделился генеральный директор АО "ЦНИИТОЧМАШ" Альберт Баков: "Удав" был заказан МО РФ, в том числе для спецназа. Но для других силовых структур его, судя по всему, придется дорабатывать. Поставлена также задача выйти на зарубежные рынки и учесть пожелания гражданских заказчиков, поработать над снижением себестоимости".

"Удав" планируется выпускать в трех модификациях: для войск, специальных подразделений и гражданского рынка. Последняя версия будет ориентирована под требования профессиональных спортсменов-стрелков, а ее ТТХ позволят конкурировать с такими брендовыми образцами, как Colt, Walther, Heckler&Koch, Glock, Browning, CZ и другие.

АО "ЦНИИТОЧМАШ" сегодня обладает прорывными техническими решениями и конкурентными преимуществами, которые выгодно отличают его от других организаций. Прежде всего это программно-технологические комплексы (ПТК), рассчитанные на супервычисления, которые позволяют моделировать физику и механику процессов, происходящих при выстреле.

"ПТК построены таким образом, что вобрали в себя все основные методы и модели, используемые в стрелковой отрасли, технические школы Дроздова, Суховского, Сабельникова, Кириллова, Шипунова, – говорит Баков. – Их наработки и замыслы заложены чуть ли не в каждом изделии. С точки зрения физики они во многом одинаковы. Уникальность – в результатах натурных испытаний, которые можно получить применительно к той или иной группе порохов, капсюлей, материалов и т. п.".

Для тела с высокой угловой скоростью вращения, какой является пуля, эта задача раньше не решалась, поскольку не хватало вычислительных мощностей. Представьте: при создании "Бурана" все ЭВМ страны, в том числе Госплана, были брошены на обработку данных его создания и полета. Без "цифры" и высокоскоростных ЭВМ сегодня, образно говоря, нельзя и шагу ступить. Все это позволяет объективно сравнивать наше оружие с натовским, осуществлять верификацию, двигаться дальше. Хотя, что скрывать, мы еще отстаем от США, которые начали заниматься цифровизацией экономики с конца 80-х. Огромные ресурсы в это вкладывает сейчас и Китай.

"Безусловно, нам нужны новые материалы с определенными характеристиками (спецсплавы, композит), но прорывные решения и наработки уже есть, – подводит черту Альберт Баков. – Например, средства неразрушающего контроля. Это некая сквозная тематика, которая охватывает весь спектр материалов. Поэтому принято решение о проведении в ближайшее время расширенного заседания НТС, где будут продемонстрированы возможности по контролю материалов и изделий с помощью лазерного ультразвука".

Если говорить в целом о патронно-стрелковом деле в Российской Федерации, оно, к сожалению, в запустении. Отрасль долго не реформировалась. Патронные заводы при отсутствии заказов и денег вряд ли смогут обеспечить устойчивую работу, провести у себя модернизацию. Вмешаться в это может и должно государство. Речь не о бизнесе, а о сохранении производственных мощностей на случай войны.

Что касается пистолетного комплекса "Удав", то последнее слово по запуску его в серию остается, конечно же, за главным заказчиком – Министерством обороны Российской Федерации.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 8 (771) за 5 марта 2019 года