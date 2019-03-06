"Шериданы" сдаются без боя

Америку завалили советскими ракетами

Роспуск Организации Варшавского договора и уничтожение СССР открыли для Штатов невиданные ранее возможности легального обзаведения нашей военной техникой.

Только из арсеналов бывшей "Фольксарми" (ННА ГДР) американцы получили среди прочего около сотни Т-72 и Т-55, а также БМП-1, БМП-2, БРДМ-2, БТР-60, БТР-70 и МТ-ЛБ. Это позволило отказаться от практики обозначения на учениях советской техники аляповатыми импровизациями на основе легкого танка М551 "Шеридан".

“ Ракетный катер советского проекта "Молния" служит музеем в военно-морском мемориале штата Массачусетс ”

В 1992–1995 годах в США прошел испытания прибывший из состава бундесмарине классифицировавшийся там как корвет ракетный катер "Хиддензее" советского проекта 1241РЭ "Молния" – бывший восточногерманский "Рудольф Эглхофер". К нему было поставлено некоторое количество противокорабельных управляемых ракет П-22 (экспортный вариант П-15М "Термит"). "Хиддензее" даже официально зачислили в ВМС США как опытный корабль, к середине 90-х он был досконально изучен американскими специалистами и, говорят, удостоился высоких экспертных оценок. Сегодня это детище рыбинских корабелов служит музеем в военно-морском мемориале штата Массачусетс, где находится рядом с линкором, носящем имя штата. До известной степени горькая для нас, но вполне почетная отставка советского ракетного катера.

Украина передала Штатам четыре самоходные пусковые установки 9П117М оперативно-тактического ракетного комплекса 9К72. Столько же стартовых агрегатов и 31 баллистическая ракета Р-17/8К14 к ним были отправлены за океан из одной или нескольких восточноевропейских стран. Кроме того, американцы приобрели у Украины около 500 ПЗРК "Игла", "Стрела-3" и "Игла-1" (для кого в таком количестве – вопрос риторический).

Да что там бывшие союзники и братские советские республики! С 1996 года в США из России поставлялись ракеты-мишени МА-31. Это не что иное, как переоборудованные управляемые сверхзвуковые тактические ракеты Х-31А класса "воздух-корабль". Американцы использовали их в качестве имитаторов нашей же ПКР "Москит".

Константин Чуприн

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 8 (771) за 5 марта 2019 года