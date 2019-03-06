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06.03.2019
Известия.ru

Возьмут с собой в разведку: десантников обеспечат новой бронемашиной

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Специально для разведподразделений ВДВ разрабатывается новая боевая техника, которая в разы увеличит их возможности, сообщили "Известиям" в Минобороны. В настоящее время боевая машина разведки (БРМ) находится в стадии создания прототипа, уточнили в военном ведомстве. Она сможет плавать, преодолевать пересеченную местность и десантироваться парашютным способом, а установленное на ее борту оборудование ощутимо повысит дальность определения объектов. До сих пор десантники в отличие от мотострелков не имели собственных разведывательных машин.

Специально для разведподразделений ВДВ разрабатывается новая боевая техника, которая в разы увеличит их возможности, сообщили "Известиям" в Минобороны. В настоящее время боевая машина разведки (БРМ) находится в стадии создания прототипа, уточнили в военном ведомстве. Она сможет плавать, преодолевать пересеченную местность и десантироваться парашютным способом, а установленное на ее борту оборудование ощутимо повысит дальность определения объектов. До сих пор десантники в отличие от мотострелков не имели собственных разведывательных машин.

Сейчас в каждой дивизии ВДВ есть отдельный разведывательный батальон, а в каждом полку — разведрота. Подразделения проходят особую подготовку и для ведения разведки оснащаются переносной аппаратурой. Ее мощность и время работы ограничены габаритами и емкостью батареек. Сегодня штатная техника ВДВ — боевые машины десанта (БМД) — не позволяет выявлять дальние цели. В итоге разведчики могут работать лишь одним способом — добраться до определенной точки на боевой машине, затем выгрузиться, взвалить на себя амуницию и отправиться выполнять задачу в качестве пешей группы.

Боевая разведывательная машина для ВДВ создается на базе штатной БМД и будет иметь аналогичные ходовые характеристики и вооружение. Однако на ее борту будет стоять радиолокационная станция, тепловизор, лазерный дальномер и более мощная, чем на БМД, радиостанция. Это позволит разведгруппе вскрывать крупные цели (бронетехнику, пусковые установки ракет, командные пункты, узлы связи и т.д.) на расстоянии в десятки километров. В любое время суток и при любой погоде из машины можно будет вести визуальное наблюдение за местностью, "слушать эфир", рассчитывать координаты, скорость и направление движущихся объектов.

Бортовая аппаратура в отличие от переносной имеет в разы большую мощность. Разместить ее в машине можно благодаря тому, что штатная численность разведгруппы меньше, чем парашютно-десантного отделения. Разработчики также рассматривают вариант с меньшим боезапасом для орудия — задачи собственно разведки не предполагают длительных боестолкновений. При этом портативная аппаратура останется на вооружении. 

Отметим, что разведподразделения мотострелковых и танковых частей уже давно имеют в своем штате БРМ — они созданы на базе разных модификаций боевой машины пехоты.

Ранее "Известия" сообщали, что Минобороны запустило масштабную реформу Воздушно-десантных войск, которые станут силами быстрого реагирования. В перспективе части и соединения ВДВ будут автономными единицами, способными самостоятельно решать широкий круг задач в зоне ответственности. Войска обзаводятся собственной авиацией, артиллерией и танковыми подразделениями.

Войсковой разведке в новом облике ВДВ отводится особая роль, а к боевой технике для нее предъявляются самые высокие требования, рассказал "Известиям" член экспертного совета "Офицеров России", экс-командир 105-й гвардейской дивизии ВДВ, Герой Советского Союза Александр Солуянов.

— Мы живем в эпоху локальных войн, — отметил Александр Солуянов. — На днях президент поздравил силы специальных операций, которым всего-то шесть лет. И отдельно выделил батальонные тактические группы, которые играют решающую роль. Основа боевых действий в локальных войнах — мелкие подразделения, которые могут самостоятельно решать боевые задачи.

Десантная БРМ будет интегрирована с комплексом разведки, управления и связи (КРУС). Навигационное оборудование позволяет командирам всех уровней определять местоположение своих сил, а также выявленных сил и средств противника с точностью до 50 м. В комплект командира подразделения входит специальный планшет, с помощью которого он может отслеживать положение и состояние подчиненных и подавать им команды.

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Страны
Россия
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