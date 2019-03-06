Развитие технологии реактивных ранцев

Как сообщает журнал "Jane's International Defence Review" в статье Andrew White "Rocket man: SOF teams demo wearable flight systems" , концепция "реактивных ранцев", долгое время использовавшаяся в фантастике - особенно Джеймсом Бондом в фильме 1965 года "Thunderball", - теперь продвигается к практическому использованию в вооруженных силах для различных задач, таких как заброска или эвакуация, или для обеспечения разведки и наблюдения. Тем не менее, технологии и концепции находятся пока что в зачаточном состоянии. Однако силы специальных операций скоро смогут превратить "реактивные ранцы" из научной фантастики в реальность, так как технологии носимых реактивных двигателей активно развиваются.

Летательный "реактивный костюм" Jet Suit американской компании Gravity Industries (с) Gravity Industries (via Jane's)

Летательная система JB11 JetPack компании Jetpack Aviation разрабатывается в рамках cоглашения о совместных исследованиях и разделении рисков (Co-operative Research and Development Agreement - CRADA), подписанного в 2016 году Командованием специальных операций ВМС Командования сил специальных операций США (US Special Operations Command's (USSOCOM’s) Naval Special Warfare Command - NSWC).

По словам главного исполнительного директора JetPack Aviation Дэвида Меймана, технология разрабатывается в сотрудничестве с группой разработок NSWC (NSWC Development Group - DEVGRU). Мэйман сказал Jane's, что не может раскрыть подробности, касающиеся концепций применения (CONOPS) или тактики, методов и процедур (TTPS), связанных с этой перспективной технологией, но сообщил, что "последние разработки были связаны с потребностями" DEVGRU (SEAL).

"Решив весьма сложные задачи в соответствии с этим соглашением, мы доказали, что небольшое мощное газотурбинное средство может эффективно, надежно и безопасно удовлетворять строгим эксплуатационным требованиям наших самых элитных SOF [Сил специальных операций] и отраслевых партнеров",- говорится в заявлении JetPack Aviation. Maйман добавил, что это "включает обучение бойцов SEAL управлению JB11 в режимах висения и свободного полета".

JB11 в настоящее время находится на так называемом 7-м уровне технологического развития (Technology Readiness Level 7) и представляет собой систему с шестью двигателями. Турбореактивная система вертикального взлета и посадки использует керосин или дизельное топливо, хотя вариант с водородным двигателем также рассматривается для дальнейшего развития. Тяга управляется автономно центральным процессором.

Система была разработана с возможностью "быстрого одевания / снятия" и оснащена встроенным парашютом для чрезвычайных ситуаций. Требования к конструкции предусматривали способность пилота переносить реактивный ранец без посторонней помощи. Компания также рассматривает возможность автономного режима полета в будущем. JB11 имеет максимальную продолжительность полета 15 минут, максимальную скорость 120 миль в час (193 км/ч) и максимальную дальность полета 15 миль. Вес пилота должен быть менее 230 фунтов, согласно документам компании.

"Мы дожны создать новое транспортное средство с максимально большим количеством потенциальных вариантов использования. Это вызывает довольно много интереса со стороны каждого вида вооруженных сил министерства обороны США" - сказал Maйман. Командование сил специальных операций США отказалось прокомментировать программу.

Другая компания Gravity Industries разрабатывает свое решение "реактивного костюма" Jet Suit, которое включает пять турбореактивных двигателей, способных давать 1050 л.с. и 144 кг тяги для обеспечения вертикального подъема и движения человека. Управление полетом достигается путем изменения руками вектора тяги двигателей. Варианты для двигателей включают дизельное топливо, керосин или реактивное топливо.

Совершивший первый полет в апреле 2017 года, Jet Suit имеет максимальную грузоподъемность 85 кг, обеспечивая пилоту максимальную скорость 50 миль в час и продолжительность полета до 4 минут, в зависимости от условий. Костюм также может работать на высоте до 12 000 футов над уровнем земли.

Основатель Gravity Industries и ее главный испытатель Ричард Браунинг сообщил Jane's, что Jet Suit был продемонстрирован министерству обороны Великобритании, американскому флотскому спецназу SEAL и представителям морского спецназа из неназванной страны Юго - Восточной Азии.

Браунинг сказал, что CONOPS и TTP все еще изучаются, и что возможные области применения Jet Suit включают переброску отдельных бойцов и небольших групп на "короткие расстояния в большинстве погодных условий". В частности, он сказал, что Jet Suit может доставлять бойцов на палубу корабля при решении задач по борьбе с терроризмом на море (MCT). Это, утверждает Браунинг, может обеспечить "более быстрое и более надежное" средство десантирования по сравнению с вертолетами или полужесткими моторными лодками (RHIB), которые представляют для сил противника более заметные цели. "Мы активно изучаем это", - сказал Браунинг. Он добавил, что компания находится в постоянном контакте с командованием частей SEAL ВМС США.

Альтернативные применения могут включать в себя эвакуацию, с доставкой Jet Suit в котейнерах с помощью точного сброса с воздуха на точку эвакуации, предоставляя подразделениям возможность быстрого ухода из данного района без ожидания посадки вертолета. Браунинг сказал, что, возможно, бойцы тогда могли бы приниматься на военно-транспортные самолеты в воздухе с использованием какой-либо специальной системы зацепления и подъема.

"За 90 секунд бойцы, несущие небольшое количество снаряжения, смогут самостоятельно убраться из района, преодолев два-три километра без ожидания поддержки вертолетами", - добавил Браунинг.

Говоря о высоких уровнях шума, связанных с данной технологией, Браунинг отметил: "Первые автомобили были шумными и требовали большого количества топлива. Мы находимся в самом начале по сравнению с тем, что мы можем сделать и что мы сделали в частном порядке".

Перспективные проекты для Jet Suit включают разработку варианта с электроприводом для снижения уровня шума, а также крылатого варианта для повышения устойчивости, скорости и дальности полета. Gravity Industries также рассматривает возможность организации серии гонок на реактивных ранцах с целью дальнейшего развития этой технологии.

24 ноября 2018 года французское Командование специальных операций (COS) провело оценку технологии летательного аппарата Flyboard Air компании Zapata в рамках форума оборонных инноваций в Париже во Франции.

По словам представителя французских вооруженных сил, демонстрацию наблюдала министр вооруженных сил Флоренс Парли, которая предположила, что технология может быть полезна для подразделений COS. В ходе демонстрации на летательном аппарате Flyboard Air находился один боец с карабином, который обеспечивал наблюдение за рекой Сеной, пока морской десант высаживался с моторных лодок RHIB на причале, демонстрируя освобождение пленных.

Согласно документации Zapata, пилот в полете стоит на аппарате-платформе Flyboard Air, имеющем шесть небольших турбореактивных двигателей. Flyboard Air развивает максимальную скорость 93 мили в час; максимальная рабочая высота 5000 футов над уровнем моря; и максимальная продолжительность полета 10 минут. Сама платформа весит в общей сложности 25,1 кг, имея грузоподъемность для перевозки еще 102 кг.

Zapata заявляет, что технология Flyboard Air может быть использована для поддержки подвижности бойцов SOF, задач по переброске "с корабля на берег" и "с корабля на корабль", операций быстрого реагирования, проникновений в запретные зоны, вертикального десантирования с самолетов и специальных разведывательных задач в городских условиях.

В декабре 2018 года компания Zapata получила грант от Главного управления вооружений (DGA) министерства воруженных сил Франции в рамках инновационной схемы RAPID для поддержки будущего развития технологии. В частности, средства будут направлены на разработку турбинных технологий с уменьшенными акустическими сигнатурами. Проект рассчитан на два следующих года, сообщил Jane's пресс-секретарь DGA.

"В данном случае это касается разработки турбин, особенно для снижения акустических характеристик Flyboard Air, но это также может быть полезно для гражданской авиации. Этот проект Turbine Z Air начался в декабре 2018 года и должен продлиться два года", - сказал представитель DGA.

Комментарий Jane's

На данный момент такие технологии, по-видимому, в основном находятся на этапе разработки концепции, хотя существует явный военный интерес к ним, и системы, по-видимому, быстро развиваются.

Представитель DGA, например, сказал Jane's, что "Flyboard Air не имеет оперативного использования, особенно потому, что он имеет ограниченную дальность и требует высокого уровня пилотирования, чтобы управлять им. Он не является прототипом для министерства вооруженных сил [Франции], его скорее можно сравнить с концептуальным автомобилем". Тем не менее французские вооруженные силы проявляют интерес. Пресс-секретарь добавил, что "перспективы развития интересны, и министерство вооруженных сил думает об использовании и типах задач, которые можно было бы рассмотреть с таким типом летательного аппарата".

Индивидуальный летательный аппарат Flyboard Air французской компании Zapata (с) Zapata / DGA (via Jane's)