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06.03.2019
Вестник Мордовии

"Танк-призрак" "Черный орел" мог бы получить мощную 152-мм пушку

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Разработанный в Омске российский танк Объект 640 "Черный Орел" впервые был продемонстрирован более 20 лет назад. После первых показов за характерную, не совсем привычную форму башни со сниженной радиолокационной заметностью в некоторых СМИ его стали называть "танком-призраком".

Однако не только это могло стать сильной стороной данной бронемашины. Согласно обнародованным тактико-технических характеристикам, новинка отечественного ВПК должна была весить 48 тонн, то есть всего на две тонны тяжелее Т-80У.

Для танка разработали мощную многослойную броню, создали новую динамическую защиту "Кактус". Также предполагалось установить на него противоракетный комплекс "Дрозд-М".

На машине планировали поместить современную систему управления огнем с тепловизорами. Командир получал в свое распоряжение панорамный прицел и дистанционно-управляемую 12,7-мм пулеметную установку.

Боекомплект находился в хорошо защищенной кормовой нише, отделенной от боевого отделения бронированной перегородкой.

В качестве вооружения рассматривались несколько вариантов, в том числе пушка в 152 мм.

На демонстрировавшихся на выставках макетах машина была с привычным для отечественных танков 125-мм орудием.

"Черный орел" мог обладать уникальной подвижностью, которую обеспечивала газовая турбина мощностью 1500 л.с. Скорость по шоссе превышала бы 80 км/ч.

К сожалению, танку не повезло - у государства тогда просто не оказалось денег, чтобы довести его хотя бы до опытного образца. Изготовили лишь ходовой макет на шасси Т-80У. По некоторым данным, он сохранился до сих пор. Многие военные эксперты полагают, что Объект 640 даже сейчас, по большинству своих характеристик, может считаться одним из лучших в мире.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-80
Т-80У
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