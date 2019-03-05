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05.03.2019
Руснано

«Лиотех» готов к выходу в море

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LI-ION АКБ
Литий-ионная аккумуляторная батарея.
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Новосибирский производитель литий-ионных аккумуляторов получил свидетельство Российского морского регистра судоходства. Это позволит использовать продукцию «Лиотеха» на судах разного класса, как в качестве источников бесперебойного питания (ИБП), так и в качестве тяговых батарей. Ведущее КБ России по проектированию боевых надводных кораблей различных классов — АО «Северное ПКБ» — планирует в ближайшее время использовать в своих проектах системы ИБП на литий-ионных аккумуляторах.

В России на данный момент нет ни одного судна морского класса, где были бы установлены ИБП на литий-ионных аккумуляторах. При этом переход на передовые технологии очень важен для морского транспорта. Мощность и энергопотребление современной морской техники растет с каждым годом, а обеспечивать ее бесперебойную работу за счет громоздких устройств на свинцово-кислотных аккумуляторах удается уже не всегда. Кроме того, классические свинцово-кислотные аккумуляторы требуют постоянного обслуживания. Из-за больших размеров и массы их использование в качестве накопителей энергии в судовых системах с электродвигателями бесперспективно, так как влечет к уменьшению вместимости и грузоподъемности судна, что делает такие системы экономически невыгодными.

Новые технологии предлагают более удобные решения, как по автономности, так и по габаритам. Литий-ионные аккумуляторы запасают в несколько раз больше энергии, не требуют обслуживания, не выделяют водород, имеют больший срок службы и полностью заряжаются за 1 час. Все это весьма важно при работе в условиях ограниченного пространства вдали от берега.

Другим важным преимуществом литий-ионных аккумуляторов является то, что они имеют широкий температурный диапазон эксплуатации — от -40°C до +50°C. Подобное оборудование идеально подходит для работы в экстремальных условиях. К примеру, для российского ледокольного флота.

Компания «Лиотех» является единственным крупносерийным производителем литий-ионных аккумуляторных батарей на территории России. Она имеет солидный для российского рынка электротранспорта опыт работы — завод уже несколько лет поставляет батареи для производителей электробусов Volgabus и троллейбусов с увеличенным автономным ходом «Тролза». Троллейбусы с литий-ионными батареями «Лиотех» с 2014 года возят пассажиров по улицам Санкт-Петербурга, Тулы, Барнаула, Новосибирска, по всей Республике Крым и в Аргентине.

В настоящее время «Лиотех» проходит процедуры получения необходимых сертификатов Российского морского регистра судоходства. После завершения процедур на российском рынке появится уникальный российский производитель высокотехнологичных решений в судостроении и начнется их внедрение на судах и кораблях ИБП на литий-ионных батареях.

«Литий-ионные технологии уже доказали свои преимущества на земле, очередь — за морем. „Лиотех“, являясь пионером рынка электрификации наземного транспорта, надеется стать первыми и на новом, только зарождающемся рынке. В течение ближайших четырех лет в рамках госпрограммы „Развитие судостроения 2013–2030 годов“ будет построено до 1325 гражданских судов и до 652 военных кораблей. По нашим оценкам, рынок может составить только в текущем году около 0,5 млрд рублей, с ростом до 0,7 млрд рублей в 2020 году», — отметил директор по проектным продажам (морской флот) компании «Лиотех» Алексей Орешин.

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Аргентина
Россия
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СПКБ
Проекты
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