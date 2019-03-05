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05.03.2019
Hi-News.ru

Роботы занялись переработкой тысяч опасных боеприпасов

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Робот для утилизации боеприпасов
Робот для утилизации боеприпасов.
Источник изображения: hi-news.ru

После изобретения огнестрельного оружия перед людьми встала очередная важная задача — утилизация старых боеприпасов. До сих пор человечество не придумало ничего лучше, чем просто сжигать их, закапывать под землю или выбрасывать в открытое море. Такой подход сильно вредит природе, поэтому ученые постоянно находятся в поиске более безопасной альтернативы. Сандийские национальные лаборатории (Sandia National Laboratories) показали вполне жизнеспособный вариант утилизации — разборка боеприпасов и извлечение металлов для повторного использования при помощи роботов.


Для выполнения этой задачи они разработали и выпустили девять роботов, представляющих собой огромные металлические руки. По сути, это стандартные коммерческие модели, которые настроены на обезвреживание боеприпасов и извлечения алюминиевых, стальных и медных деталей для переработки и повторного использования.


По словам ведущего разработчика программного обеспечения для демонтажа боеприпасов Билла Прентиса, главная сложность заключается в том, что возраст боеприпасов порой составляет более 30 лет. В них могут быть опасные дефекты, поэтому роботам важна предельная точность и постоянный контроль операторов. Если у них возникают какие-либо проблемы, они уведомляют об этом живых экспертов, которые берут работу в свои руки.


Робот для утилизации боеприпасов.
Источник: hi-news.ru

В списке боеприпасов, которые проходят утилизацию, находятся снаряды многоразовой ракетной системы, разработанной США, Великобританией и другими странами во времена Холодной войны. Она производилась с 1983 по 2003 год и использовала гусеничную установку, которая делала 12 выстрелов за раз. В каждом выстреле содержалось 644 гранаты М77. Они проходят девять этапов переработки, в ходе которых боеголовки разрезаются на отельные заполненные пеной участки.


Рамис Ганиев

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Проекты
Робот
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