ВВС Индии заявили об уничтожении БЛА Пакистана истребителем Су-30МКИ

Пакистанские военные запустили разведывательный беспилотник на территорию Индии, но индийские Военно-воздушные силы дрон-разведчик уничтожили, сообщает агенство ANI News.

Источник изображения: ВВС Индии

Как сообщает агенство, разведывательный беспилотник был запущен с пакистанской территории и нарушил воздушное пространство Индии около полудня в районе города Биканер в северном индийском штате Раджастхан. По предположению военных, беспилотник должен был разведать оборонительные позиции индийской армии в данном районе. Однако вскоре дрон был обнаружен с помощью радаров, в воздух был поднят истребитель индийских ВВС Су-30МКИ, который сбил пакистанский беспилотник. Согласно сообщению Минобороны Индии, обломки дрона-разведчика упали на территории Пакистана.

В сообщении отсутствует информация о типе беспилотника, запущенного с территории Пакистана, а также способе его поражения истребителем.

Ранее в индийском оборонном ведомстве заявляли, что 26 февраля этого года пакистанский беспилотник китайского производства (тип также не указан) нарушил воздушное пространство Индии в округе Кач в штате Гуджарат на западе страны. Однако он также был обнаружен и сбит с помощью израильского зенитно-ракетного комплекса малой дальности Spyder, стоящего на вооружении индийской армии.