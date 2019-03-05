Ракетный фрегат "Адмирал Макаров" вошел в Черное море

Стамбул. 4 марта. ИНТЕРФАКС - После завершения 118-дневного похода в Средиземноморье фрегат "Адмирал Макаров" в понедельник, пройдя Босфор, вернулся в Черное море, сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив.

Во время прохождения корабля, несущего крылатые ракеты "Калибр", по проливу Босфор его сопровождал катер турецкой береговой охраны. В настоящее время он идет в нейтральных водах Черного моря курсом на Севастополь.

При этом отмечается, что в составе постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземноморье его сменил аналогичный фрегат "Адмирал Эссен", который проследовал через черноморские проливы в южном направлении 1 марта.

Ранее в понедельник официальный представитель Черноморского флота (ЧФ) Алексей Рулев сообщил, что фрегат "Адмирал Макаров" возвращается в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море.

"Фрегат ЧФ "Адмирал Макаров" завершил плановое выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море и взял курс к месту постоянного базирования - город-герой Севастополь" - сказал А.Рулев.

Экипаж фрегата выполнял задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море с ноября 2018 года.

Прибытие и заход корабля в Севастополь, а также его торжественная встреча командованием Черноморского флота планируется на 5 марта.

"Адмирал Макаров" является третьим фрегатом морской зоны проекта 11356 и назван в честь российского флотоводца и учёного вице-адмирала Степана Макарова.

Передача фрегата флоту и подъём на нем Военно-морского флага состоялись 27 декабря 2017 года. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. Фрегат вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).