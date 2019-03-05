Войти
05.03.2019
Известия.ru

В России завершат испытания морского минного комплекса

544
0
+4
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Уникальный морской комплекс самообучающихся минных полей пройдет завершающую стадию испытаний в 2019 году. Боеприпасы могут распознавать корабли, суда, подводные лодки по магнитному полю или акустическому "портрету". Управляют минным полем с помощью блока управления с элементами искусственного интеллекта: он способен принять решение о том, когда и какую из целей подорвать.

Как рассказали "Известиям" в Главном штабе ВМФ, в ближайшее время новые боеприпасы будут испытаны на одном из военно-морских флотов, параллельно разрабатывается концепция применения новых минных полей.

Рабочее название новой системы — "Поверхность". В качестве ее носителя могут выступать все классы боевых кораблей и подводных лодок, морская, тактическая и стратегическая авиация.

Создание новых мин значительно повысит боевые возможности флота в борьбе с кораблями противника. Фактически у российского ВМФ появится принципиально новое оружие, рассказал "Известиям" военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Полную версию материала "Скорбная мина врага: флот получит заграждения с искусственным интеллектом" читайте в свежем номере "Известий" от 5 февраля.

 

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
AI
Похожие новости
21.09.2018
США признали превосходство электронного оружия РФ
16.03.2018
В Минобороны рассказали о перспективных направлениях работы научных школ
14.03.2018
Конструктор J-20: "Теперь нас уже не остановить"
25.01.2017
"Ростех" пересчитает госзакупки
27.08.2014
Венчур вышел на "гражданку"
23.10.2009
Новости "Интерполитех-2009". Высокие технологии на службе безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.03 18:12
  • 3
РФ в 2022 году начнет серийное производство патронов "натовских" калибров
  • 05.03 18:11
  • 6
Вице-премьер оценил состояние российского оборонно-промышленного комплекса
  • 05.03 18:09
  • 11
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 05.03 18:08
  • 4
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 05.03 17:21
  • 1
В думском комитете по обороне считают, что шанс сохранить ДРСМД еще есть
  • 05.03 17:16
  • 1
Взрыв-схема: устройство АК-12 показали на видео
  • 05.03 15:57
  • 5
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 05.03 15:40
  • 16
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 05.03 15:26
  • 3
Россия и Китай обладают достаточным политическим весом, чтобы остановить агрессию против Венесуэлы - Володин
  • 05.03 15:12
  • 8
В России будет уменьшаться гособоронзаказ
  • 05.03 15:08
  • 103
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 05.03 14:50
  • 1
Глава Гидрометцентра считает, что России надо развивать группировку спутников
  • 05.03 14:42
  • 4
Американские F-35C приготовились воевать
  • 05.03 13:45
  • 5
Рогозин заявил, что корабль "Федерация" не будет летать на МКС
  • 05.03 13:18
  • 8
Патроны калибра 5,45 мм сделали мощнее