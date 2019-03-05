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05.03.2019
Военное обозрение

Командир женского танкового экипажа ДНР перешла на сторону ВСУ

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Источник изображения: Донецкое агенство новостей

Командир женского танкового экипажа Светлана Дрюк, воевавшая на стороне Донецкой народной республики, перешла на сторону вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в сюжете украинской Телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала "1+1", опубликованном на YouTube.

Как сообщается, Светлана Дрюк воевала на стороне ДНР с 2014 года. Была командиром женского танкового экипажа. О ней и ее женском экипаже в 2016 году писало Федеральное агентство новостей, были сняты сюжеты телеканалом Life и программой "Вести недели" на телеканале "Россия 1". Несколько месяцев назад она покинула территорию республики, направившись якобы на лечение в Россию, и все это время убеждала командование, что находится в российской больнице. Только после того, как ее дети были вывезены на подконтрольную Киеву территорию, она призналась, что перешла на сторону ВСУ.

В интервью украинским журналистам она заявила, что причиной перехода на сторону ВСУ стал некий "личный мотив". По ее словам, на Украине у нее появился "близкий друг" и он "сотрудник спецслужбы".

Дрюк уже заявила, что готова свидетельствовать о преступлениях России в Донбассе и якобы у нее есть некие "секретные документы для Гааги". Кроме того, она заявила о готовности снова принять участие в боевых действиях в Донбассе, но только на стороне ВСУ.

Между тем в управлении Народной милиции самопровозглашенной ДНР опровергли сообщения украинских СМИ о том, что бывшая командир танкового экипажа Светлана Дрюк перешла на сторону украинских силовиков. По данным НМ, Дрюк была уволена из рядов ВС ДНР в начале года по состоянию здоровья, после чего она выехала с детьми в Молдавию проведать родственников, где была задержана СБУ в ходе спецоперации и перевезена на Украину.

На данный момент со Светланой активно работают украинские спецслужбы и пропагандисты, используя при этом изуверские методы воздействия на нее через детей, а также родных и близких ей людей. Светлана прежде всего мать, и в этих условиях следует ожидать любых заявлений, даже самых нелепых, которые ей навяжут

- заявили в НМ ДНР.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Россия
Украина
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5 комментариев
№1
05.03.2019 01:39
Одним бандеровским шпионом на Донбассе стало меньше
+2
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№2
05.03.2019 07:26
Просрали оперативные игры. Прямо шпионский триллер, сбежала, влюбившись в оперативника СБУ, который ее перевербовал.
+1
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№3
05.03.2019 07:29
Даёшъ "Тарас Бульба"...
0
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№4
05.03.2019 09:17
Цитата, forumow сообщ. №3
Даёшъ "Тарас Бульба"...
Ну тут "Тихий Дон" скорее с его блядовитой главной героиней.
-2
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№5
05.03.2019 12:53
Т.е. вместо того, чтобы сливать данные втихаря она просто сбежала? Маладца. Сейчас еще будет усиление и еще вскроется один-другой ахент.
0
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