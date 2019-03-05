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05.03.2019
Российская газета

Взрыв-схема: устройство АК-12 показали на видео

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Концерн "Калашников" опубликовал видео об устройстве автомата АК-12. 77-секундный ролик посвящен нововведениям и отличиям оружия от прежних моделей АК.

Вот эти отличия. Быстросъемный пламегаситель-дульный компенсатор. Вывешенное цевье - оно не касается ствола, не нагревается и не деформируется при стрельбе. Крышка ствольной коробки с жесткими креплениями впереди и сзади. Четырехпозиционный предохранитель-переключатель режимов огня: к автоматической и одиночной стрельбе добавлена отсечка по два выстрела. Магазин с плоской пяткой и окнами для контроля расхода боеприпасов. Эргономичная рукоятка, в которой спрятан пенал с принадлежностями. Складной, регулируемый по длине и высоте приклад. Диоптрический прицел с механизмом ввода боковых поправок.

Видеорассказ об автомате нарисован красивой компьютерной графикой, прост и понятен, как и сам АК. Единственное, что осталось неясным - какой взрыв имели в виду в концерне, называя ролик. Правда, его публикация действительно вызвала взрыв комментариев - по большей части критических. Зрители пишут, что представленные новшества больше похожи на набор модернизации хорошо известного АК-74, чем на новый автомат. Но есть и те, кто не согласен со скептиками.

- Теперь на АК можно будет поставить современные прицельные комплексы, отрегулировать приклад по длине, прицепить другое необходимое оборудование. Для армии вполне годный вариант, - считает Иван Баев.

- Отсечка по два патрона, не болтающаяся крышка ствольной коробки и вывешенный ствол у армейского автомата - это прикольно, - согласен с ним Илья.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
ИТ
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1 комментарий
№1
05.03.2019 17:16
Цитата, q
это прикольно
Да, уж... Адекватная оценка...
0
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