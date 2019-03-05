Войти
05.03.2019
Интерфакс-АВН

США развертывают системы ПРО THAAD на учениях в Израиле

567
0
-1
Комплекс THAAD
Комплекс THAAD.
Источник изображения: Leah Garton / Missile Defense Agency / Reuters

Нетаньяху: THAAD вместе с нашими системами обороны делает Израиль ещё сильнее

Иерусалим. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Европейское командование армии США проводит учения по развертыванию в Израиле систем ПРО THAAD.

Цель учений - отработка совместных действий с армией обороны Израиля и проверки возможности быстрого развертывания систем в различных точках мира, сообщили в понедельник израильские СМИ со ссылкой на военное ведомство страны.

В Израиле американские системы в случае нужды должны стать дополнением к четырем эшелонам израильских систем противоракетной обороны.

Система ПРО THAAD предназначена для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности, передает NEWSru. Israel.

Различные модули системы уже развертывались в Израиле. В частности, ее радар на постоянной основе работает на базе ВВС "Набатим" в Негеве, однако полное развертывание системы в Израиле осуществляется впервые.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил по поводу проводимых учений, что "размещение американской системы ПРО в Израиле - еще одно свидетельство приверженности США безопасности нашего государства".

"Американская система THAAD, которая считается одной из самых передовых в мире, вместе с нашими системами обороны делает нас ещё сильнее в противостоянии ближним и дальним угрозам из любой точки Ближнего Востока. Связь между США и Израилем никогда не была столь прочной", - подчеркнул Б.Нетаньяху.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
THAAD
Проекты
Военные учения
Похожие новости
13.02.2017
10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир Путин
30.08.2016
В воздухе витает Третья мировая…
18.04.2013
Пентагон просит 220 млн. долларов на покупку батарей "Железный купол" в 2014 году
16.08.2011
Военно-техническое сотрудничество между Израилем и США
15.04.2011
США пересмотрят ближневосточные военные контракты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.03 18:13
  • 5
Американские F-35C приготовились воевать
  • 05.03 18:12
  • 3
РФ в 2022 году начнет серийное производство патронов "натовских" калибров
  • 05.03 18:11
  • 6
Вице-премьер оценил состояние российского оборонно-промышленного комплекса
  • 05.03 18:09
  • 11
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 05.03 18:08
  • 4
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 05.03 17:21
  • 1
В думском комитете по обороне считают, что шанс сохранить ДРСМД еще есть
  • 05.03 17:16
  • 1
Взрыв-схема: устройство АК-12 показали на видео
  • 05.03 15:57
  • 5
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 05.03 15:40
  • 16
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 05.03 15:26
  • 3
Россия и Китай обладают достаточным политическим весом, чтобы остановить агрессию против Венесуэлы - Володин
  • 05.03 15:12
  • 8
В России будет уменьшаться гособоронзаказ
  • 05.03 15:08
  • 103
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 05.03 14:50
  • 1
Глава Гидрометцентра считает, что России надо развивать группировку спутников
  • 05.03 13:45
  • 5
Рогозин заявил, что корабль "Федерация" не будет летать на МКС
  • 05.03 13:18
  • 8
Патроны калибра 5,45 мм сделали мощнее