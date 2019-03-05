США развертывают системы ПРО THAAD на учениях в Израиле

Нетаньяху: THAAD вместе с нашими системами обороны делает Израиль ещё сильнее

Иерусалим. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Европейское командование армии США проводит учения по развертыванию в Израиле систем ПРО THAAD.

Цель учений - отработка совместных действий с армией обороны Израиля и проверки возможности быстрого развертывания систем в различных точках мира, сообщили в понедельник израильские СМИ со ссылкой на военное ведомство страны.

В Израиле американские системы в случае нужды должны стать дополнением к четырем эшелонам израильских систем противоракетной обороны.

Система ПРО THAAD предназначена для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности, передает NEWSru. Israel.

Различные модули системы уже развертывались в Израиле. В частности, ее радар на постоянной основе работает на базе ВВС "Набатим" в Негеве, однако полное развертывание системы в Израиле осуществляется впервые.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил по поводу проводимых учений, что "размещение американской системы ПРО в Израиле - еще одно свидетельство приверженности США безопасности нашего государства".

"Американская система THAAD, которая считается одной из самых передовых в мире, вместе с нашими системами обороны делает нас ещё сильнее в противостоянии ближним и дальним угрозам из любой точки Ближнего Востока. Связь между США и Израилем никогда не была столь прочной", - подчеркнул Б.Нетаньяху.