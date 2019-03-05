ДРСМД, скорее всего, уже не сохранить, считает экс-начальник Генштаба Балуевский

РФ сможет разместить подпадающие под действие договора ракеты вблизи границ других стран не ранее чем через полгода

Москва. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Приостановка Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) - политический жест, адресованный США, но, скорее всего, ДРСМД сохранить не удастся, "поезд уже не остановить", считает генерал армии Юрий Балуевский, который руководил Генштабом Вооружённых сил РФ в 2004-2008 годах.

"Это больше политический жест. Его можно трактовать так: "Подумайте, господа американцы. Не мы первыми сделали этот выбор. Вы сделали его. Но мы даём вам возможность устранить нарушения. Но, поезд, мне кажется, уже не оставить", - заявил Ю.Балуевский "Интерфаксу" в понедельник.

При этом он отметил, что после сегодняшнего заявления о выходе из ДРСМД Россия сможет разместить подпадающие под его действие ракеты вблизи границ других государств не ранее чем через полгода.

"Нет, этого (размещения ракет - ИФ) сейчас не будет. Если посмотреть договор, там есть статья, которая определяет порядок выхода. Государства: участники имеют право выхода из договора, если они обоснуют, что сложились условия, которые требуют именно выхода. Делается официальное заявление о выходе, а выход - через шесть месяцев. Поэтому сейчас размещать ракеты мы не можем. Вот приостановить действие договора - да", - сказал Ю.Балуевский.

По его мнению, "смысл этой приостановки - больше политический жест России".

Шаг этот, полагает собеседник агентства, означает, что Россия оставляет открытой дверь для возобновления диалога по проблематике ДРСМД, говорит о возможности и сохранения этого договора.

"Россия дает возможность американской стороне, которая голословно обвинила Россию в якобы имеющих место нарушениях договора, исправить свои собственные ошибки. Это больше политический шаг", - сказал собеседник агентства.

При этом он напомнил, что ещё в 2007 года РФ жёстко отреагировала на фактическое размещение элементов третьего позиционного района противоракетной обороны (ПРО) США в Европе.

"Если посмотреть мои заявления в 2007 году, заявления и политического руководства страны, то наша реакция на размещение третьего позиционного района ПРО США в Европе, - имеется в виду Польша и Чехия, - была однозначной. Мы уже тогда говорили, что Россия может выйти из договора в связи с тем, что американцы уже фактически вышли из него", - сказал Ю.Балуевский.