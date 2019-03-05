Сотрудник "Роскосмоса" извинился за слова о "скотобазе"

Руководитель отдела нормативно-правового обеспечения госкорпорации "Роскосмос" Станислав Жарков извинился за то, что в своем комментарии в соцсети Facebook назвал жителей хрущевок скотобазой.

После того как мнение чиновника попало в СМИ, десятки возмущенных читателей стали комментировать высказывание Жаркова на его странице. В результате сотрудник "Роскосмоса" закрыл аккаунт сообщает 4 марта "РИА Новости".

Позже он ответил в Telegram, что слова о скотобазе написал сгоряча, так как он устал от бытовых проблем. Жарков попросил прощения и отметил, что не хотел никого обидеть.

Темой ранее разразившегося спора в соцсети стала реновация жилфонда в Москве. Сотрудник "Роскосмоса" заявил, что "контингент из хрущевок засрет" квартиры в новых домах за пару лет. Комиссия по этике госкорпорации порекомендовала уволить сотрудника.