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05.03.2019
Известия.ru

Сотрудник "Роскосмоса" извинился за слова о "скотобазе"

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Источник изображения: Фото: facebook.com/Станислав Жарков

Руководитель отдела нормативно-правового обеспечения госкорпорации "Роскосмос" Станислав Жарков извинился за то, что в своем комментарии в соцсети Facebook назвал жителей хрущевок скотобазой.

После того как мнение чиновника попало в СМИ, десятки возмущенных читателей стали комментировать высказывание Жаркова на его странице. В результате сотрудник "Роскосмоса" закрыл аккаунт сообщает 4 марта "РИА Новости".

Позже он ответил в Telegram, что слова о скотобазе написал сгоряча, так как он устал от бытовых проблем. Жарков попросил прощения и отметил, что не хотел никого обидеть.

Темой ранее разразившегося спора в соцсети стала реновация жилфонда в Москве. Сотрудник "Роскосмоса" заявил, что "контингент из хрущевок засрет" квартиры в новых домах за пару лет. Комиссия по этике госкорпорации порекомендовала уволить сотрудника.

 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
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