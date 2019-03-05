"Ускорим наши темпы": Китай летит на Марс

Китай объявил об отправке ровера на Марс

Китай намерен послать высадить ровер на Марсе. Отправка этой миссии состоится уже в следующем году, обещают китайские ученые.

Китайские власти решили не останавливаться на достигнутых успехах в космосе и намерены отправить ровер с целью изучения Марса. При этом миссия должна отправиться к этой планете уже в следующем году, заявил удин из ведущих китайских ученых, передает CNN.

Выступая накануне съезда Народного политического консультативного совета Китая, У Вэйжэнь, главный разработчик китайской лунной программы, заявил, что отправка следующей миссии именно к Марсу является закономерным шагом.

"В течение последних 60 лет мы сделали много достижений, однако нам все еще далеко до мировых космических держав. Мы должны ускорить наши темпы, - заявил он.-В следующем году мы запустим аппарат на Марс, который будет вращаться вокруг планеты, сядет на нее и возьмет пробы".

По его словам, также Китай отправит еще одну миссию на Луну, которая сядет на ее поверхность, возьмет пробы грунта и вернет образцы на Землю. В случае успеха Китай окажется третьей в истории державой, сумевшей доставить на Землю образцы лунного вещества - ранее подобный успех был достигнут советскими автоматическими и американскими пилотируемыми миссиями на Луну.

Заявление ученого прозвучало одновременно с началом эксперимента по моделированию долговременного пребывания людей на поверхности Марса, в одном из самых засушливых регионов на планете, в провинции Цинхай на западе Китая.

По данным местной прессы, стоимость строительства базы составляет $22,3 млн, ее площадь составляет свыше 53 тыс. квадратных метров, принять она может до 60 человек.

Несмотря на то, что поверхность этой пустыни покрыта красными камнями и сильно напоминает марсианские ландшафты, Цзяо Вэйсинь, профессор Пекинского университета, ранее сетовал на то, что "чрезвычайно сложно имитировать марсианские условия из-за его жестких природных и климатических особенностей - низкое атмосферное давление, сильная радиация и постоянные песчаные бури, а также большие различия в географии".

Из крупнейших держав мира Китай позднее всех начал осваивать космическое пространство, запустив первый свой спутник лишь в 1970 году, когда США уже высадили американских астронавтов на Луне. С 2003 года Китай отправил на орбиту космонавтов шесть раз и запустил две лаборатории на орбиту Земли. А в 2013 году отправил ровер на поверхность Луны, став третьей с мире державой,ю высадившейся на спутнике Земли.

В начале января 2019 года Китай произвел фурор, когда впервые в истории космический аппарат "Чанъэ-4" сел на обратной стороне Луны.

На его борту был 18-сантиметровый контейнер, который содержал почву, воду, воздух, семена хлопка, картофеля, резуховидки Таля (растение семейства капустных), рапса, а также яйца плодовых мушек (изначально планировалось отправить на Луну яйца тутового шелкопряда).

Первыми в ходе эксперимента дали побеги семена хлопка, фотографии публикует во вторник Китайское космическое агентство. Об успехе эксперимента заявил профессор Лю Ханьлун, руководитель эксперимента, не уточнив, когда именно семена дали всходы. По его словам, помимо хлопка взошли семена рапса и картофеля.

"Мы уделили внимание будущему выживанию в космосе, - отмечает Лю. - Данные о том, как эти растения поведут себя в условиях низкой гравитации, позволят нам заложить основы для будущего создания космической базы".

Ранее "Чанъэ-4" прислал первые панорамные снимки обратной стороны Луны. Снимки были сделаны с помощью камеры, установленной в верхней части спускаемого аппарата. Изображения зонд передал через ретранслятор "Цюэцяо", который находится в 455 тыс. км от Земли. Благодаря своему расположению спутник-ретранслятор может "видеть" и обратную сторону Луны, и Землю.

Фотографии позволили китайским ученым проанализировать ландшафт и рельеф вокруг станции.

Китай запустил космическую станцию "Чанъэ-4", которой предстоит впервые в истории человечества исследовать обратную сторону Луны, 7 декабря 2018 года в 21:20 мск. "Чанъэ-4" является частью лунной программы Китая, продолжением и дублером "Чанъэ-3". Разработка лунной программы Китая началась в 1998 году и была официально утверждена в январе 2004 года, она получила название "Программа Чанъэ" в честь китайской богини Луны Чанъэ.

Программа делится на три этапа - полеты по окололунной орбите, мягкая посадка на Луну и доставка лунного грунта на Землю. В рамках первого этапа к Луне отправились станции "Чанъэ-1" и "Чанъэ-2". В рамках миссии "Чанъэ-1" удалось построить топографическую карту Луны, после чего станция совершила жесткую посадку на спутник и была уничтожена. "Чанъэ-2" позволила выбрать подходящее место для мягкой посадки "Чанъэ-3".

На втором этапе программы станция "Чанъэ-3", запущенная 2 декабря 2013 года, доставила на поверхность Луны луноход "Юйту". Он был оборудован георадаром и двумя спектрометрами для изучения лунного грунта. Но миссию не удалось реализовать полностью - спустя 40 дней луноход потерял подвижность, хотя и продолжал работать, стоя на месте. 3 августа 2016 года было объявлено, что "Юйту" завершил работу.

Отдел "Наука"