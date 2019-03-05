Система ПВО в Калининградской области усилена полковым комплектом С-400
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Противовоздушная оборона в Калининградской области усилена полковым комплектом зенитной ракетной системы (ЗРС) дальнего действия С-400 "Триумф", который поступил на Балтийский флот в рамках государственного оборонного заказа.
Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Новая ЗРС С-400 "Триумф" прибыла в пункт постоянной дислокации в Калининградскую область с полигона Капустин Яр в Астраханской области после успешного проведения боевых стрельб. ЗРС С-400 заступит на боевое дежурство по охране воздушных рубежей самого западного региона страны к концу следующей недели.
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