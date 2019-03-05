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05.03.2019
Военно-промышленный курьер

Система ПВО в Калининградской области усилена полковым комплектом С-400

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Источник изображения: vpk-news.ru

Противовоздушная оборона в Калининградской области усилена полковым комплектом зенитной ракетной системы (ЗРС) дальнего действия С-400 "Триумф", который поступил на Балтийский флот в рамках государственного оборонного заказа.

Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Новая ЗРС С-400 "Триумф" прибыла в пункт постоянной дислокации в Калининградскую область с полигона Капустин Яр в Астраханской области после успешного проведения боевых стрельб. ЗРС С-400 заступит на боевое дежурство по охране воздушных рубежей самого западного региона страны к концу следующей недели.

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  • В новости упоминаются
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
Гособоронзаказ
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