Появились фотографии с места крушения МиГ-29 в Польше
#NOW: A Polish MIG-29 has crashed in Stoczek, pilot ejected but is missing. #Poland pic.twitter.com/9XWUNcn0IQ— Mikhail D. (@Eire_QC) 4 РјР°СЂС‚Р° 2019 Рі.
В интернете опубликовано фото и видео с места падения польского истребителя МиГ-29.
Как сообщает defence-blog.com, самолет, являющийся многоцелевым истребителем четвертого поколения упал, в районе города Сточек вскоре после взлета.
Самолет вылетел из аэропорта Минск-Мазовецкий. Крушение произошло в 13:17 на четвертой минуте полета.
Также сообщается, что самолет должен был совершить полет после проведенных на нем работ.
В результате падения самолета на места авиакатастрофы вспыхнул пожар. Сейчас ведется расследование случившегося.
Katastrofa samolotu MIG #mig #katastrofa pierwsze zdjД™cia pic.twitter.com/TMQSZ3N8Ge— Mariusz Smolewski (@MSmolewski) 4 РјР°СЂС‚Р° 2019 Рі.
Как отмечается в соцсетях, судьба пилота выясняется. Летчику удалось катапультироваться, что подтверждает видеозапись, но пока он числится пропавшим без вести (по другим данным, пилот обнаружен и госпитализирован). На фотографиях, выложенных в соцсетях, видны обломки самолета и пожар, вызванный его падением, а на видео - опускающийся парашют.
РњРёР“-29 СЂР°Р·Р±РёР»СЃСЏ РІ РџРѕР»СЊС€Рµ, РїРёР»РѕС‚ РєР°С‚Р°РїСѓР»СЊС‚РёСЂРѕРІР°Р»СЃСЏ. Р’РёРґРµРѕ: Justyna Julia G. (Facebook) pic.twitter.com/PpEHayOI5I— Komandante (@KomandanteS17) 4 РјР°СЂС‚Р° 2019 Рі.
Руслан Мельников
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