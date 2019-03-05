Появились фотографии с места крушения МиГ-29 в Польше

В интернете опубликовано фото и видео с места падения польского истребителя МиГ-29.

Как сообщает defence-blog.com, самолет, являющийся многоцелевым истребителем четвертого поколения упал, в районе города Сточек вскоре после взлета.

Самолет вылетел из аэропорта Минск-Мазовецкий. Крушение произошло в 13:17 на четвертой минуте полета.

Также сообщается, что самолет должен был совершить полет после проведенных на нем работ.

В результате падения самолета на места авиакатастрофы вспыхнул пожар. Сейчас ведется расследование случившегося.

Как отмечается в соцсетях, судьба пилота выясняется. Летчику удалось катапультироваться, что подтверждает видеозапись, но пока он числится пропавшим без вести (по другим данным, пилот обнаружен и госпитализирован). На фотографиях, выложенных в соцсетях, видны обломки самолета и пожар, вызванный его падением, а на видео - опускающийся парашют.

Руслан Мельников