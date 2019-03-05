СМИ: На фрегате ЧФ "Адмирал Григорович" погиб член экипажа корабля

На фрегате Черноморского флота "Адмирал Григорович" погиб член экипажа. Смерть наступила в результате несчастного случая, военнослужащий упал с надстройки корабля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Источник изображения: Минобороны РФ

Как пишет издание, несчастный случай произошел еще в воскресенье утром. Военнослужащий-член экипажа фрегата погиб, упав с надстройки корабля. В настоящее время корабль находится на текущем ремонте в одном из доков на севастопольском Севморзаводе. При текущем ремонте экипаж находится на борту корабля, уточнил источник издания.

Звание и фамилия погибшего не называются, причины несчастного случая пока не известны. Официального подтверждения данной информации от Минобороны РФ на настоящий момент не поступало.

"Адмирал Григорович" является головным фрегатом морской зоны в серии из трех кораблей проекта 11356, построенных для Черноморского флота на Прибалтийском судостроительном заводе. Передан ВМФ России 11 марта 2016 года. Имеет водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток. Фрегат вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, может нести палубный вертолёт Ка-27 (или Ка-31). Экипаж — 180 человек (в т.ч. 18 офицеров).

Как ранее сообщалось, фрегат встал на текущий ремонт в конце января этого года. Какие именно работы проводятся на корабле не сообщается.