Попадание птицы в двигатель самолета C-17 ВВС США сняли на видео

Попадание птицы в двигатель военно-транспортного самолета Boeing C-17 Globemaster III попало на видео. Случилось это во время авиашоу Avalon, которое проводится в Австралии.

Об инциденте сообщил портал The Drive. Экипаж C-17A Globemaster III ВВС США должен был продемонстрировать свои уникальные навыки. Во время взлета в двигатель попала летящая над полосой птица. На снятых оператором кадрах заметна вспышка, ставшая результатом столкновения с птицей.

Спустя несколько минут экипаж благополучно остановил самолет. Как сообщается, этот Boeing C-17 Globemaster III не взлетел и на следующий день. Вероятно, он получил какие-то повреждения, необходимо проведение проверка.

The Drive отмечает, что птицы представляют большую опасность для явоенных самолетов. На авиасалонах они эксплуатируются на малых высотах, и поэтому риск есть всегда. Даже самые мощные самолеты не защищены от опасности, которую представляют низколетящие птицы.

Светлана Цыганкова