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05.03.2019
Российская газета

Попадание птицы в двигатель самолета C-17 ВВС США сняли на видео

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Попадание птицы в двигатель военно-транспортного самолета Boeing C-17 Globemaster III попало на видео. Случилось это во время авиашоу Avalon, которое проводится в Австралии.

Об инциденте сообщил портал The Drive. Экипаж C-17A Globemaster III ВВС США должен был продемонстрировать свои уникальные навыки. Во время взлета в двигатель попала летящая над полосой птица. На снятых оператором кадрах заметна вспышка, ставшая результатом столкновения с птицей.

Спустя несколько минут экипаж благополучно остановил самолет. Как сообщается, этот Boeing C-17 Globemaster III не взлетел и на следующий день. Вероятно, он получил какие-то повреждения, необходимо проведение проверка.

The Drive отмечает, что птицы представляют большую опасность для явоенных самолетов. На авиасалонах они эксплуатируются на малых высотах, и поэтому риск есть всегда. Даже самые мощные самолеты не защищены от опасности, которую представляют низколетящие птицы.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Продукция
C-17
Компании
Boeing
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