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05.03.2019
РИА Новости

В России создали "стрессоустойчивый" стартер-генератор для бронетехники

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Танк Т-72
Танк Т-72.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кондратюк

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Корпорация "Уралвагоназавод" (УВЗ, входит в "Ростех") создала "стрессоустойчивый" стартер-генератор для всех видов современной и перспективной бронетехники, который может работать при температурах от -60 до +120 градусов, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации.

Самая высокая температура на Земле была зафиксирована в Пустыне Лут, Иран — 70,56 градусов. На ночной стороне Луны температура опускается до -173C, а на солнечной стороне она может достигать +127 градусов по Цельсию в зависимости от степени освещенности.

"НПО "Электромашина" (входит в УВЗ) сертифицировало универсальный генератор для запуска двигателей и выработки электроэнергии для всех типов перспективных боевых машин. В III квартале 2019 года, после оформления всей необходимой документации и испытаний, новый двигатель должен получить литеру "О"", - сказали в пресс-службе.

Как рассказал заместитель главного конструктора "Электромашины" по системам управления Сергей Абрамов, было решено создать более мощный универсальный стартер-генератор воздушного охлаждения.

"Его можно будет использовать на спецтехнике (танках Т-72 и Т-90), перспективных боевых машинах и на современных гражданской технике. Также были учтены требования по температурным режимам работы СГ-19: стартер-генератор может работать в жестких условиях в диапазоне температур окружающего воздуха от +120 градусов до - 60 градусов (арктические условия)", - сказал Абрамов, слова которого приводит пресс-служба.

Ранее на технике спецназначения использовались два стартер-генератора СГ-18 (мощность 18 кВт, устанавливался для запуска двигателя Т-72 и Т-90) и СГ-21 (мощность 21 кВт, устанавливался на технику нового поколения). У данных изделий две функции: запуск дизельного двигателя и выработка электричества для питания всей электроники, используемой в спецтехнике.

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Т-72
Т-90 "Владимир"
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