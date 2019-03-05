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05.03.2019
РИА Новости

В военном технополисе "Эра" пройдут соревнования роботов-беспилотников

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Беспилотник в военном технополисе "Эра" в Анапе
Беспилотник в военном технополисе "Эра" в Анапе.
Источник изображения: © Фото : ФПИ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Соревнования роботов-беспилотников пройдут в военном технополисе "Эра" под Анапой с 25 по 30 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

"В военном инновационном технополисе "Эра" пройдут соревнования автономных беспилотников с 25 по 30 марта. Они станут финальным этапом конкурса ФПИ "Аэробот", который проводится при поддержке Минобороны России", – говорится в сообщении.

Как уточнили в фонде, в ходе соревнований мультироторным беспилотным летательным аппаратам предстоит обойти различные препятствия на специальном полигоне, оборудованном в закрытом помещении площадью в несколько сотен квадратных метров.

"По условиям конкурса, командам не будет известна расстановка препятствий, полеты должны осуществляться в полностью автономном режиме без использования средств спутниковой навигации. Навигация аппаратов будет осуществляться за счет средств технического зрения, обработка данных производится непосредственно на борту беспилотника", – отметили в ФПИ.

Участие в финальном этапе конкурса примут команды "Научно-конструкторского бюро робототехники и систем управления" (Таганрог), Томского политехнического университета, Института проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН и Московского физико-технического института.

"Эти команды показали лучшие результаты в ходе первого виртуального этапа конкурса, где участники представили программно-аппаратные решения для выполнения задач автономной навигации", – заключили в ФПИ.

ФПИ был создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности России. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре фонда был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники.

Как заявил президент России Владимир Путин, проекты фонда призваны играть определяющую роль в разработке основных элементов оружия и техники. Они должны стать основой российской системы вооружения на рубеже 2025-2030 годов, причем как для вооруженных сил, так и для других силовых структур.

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