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05.03.2019
Интерфакс-АВН

Самолет ВВС США провел разведку у западных рубежей России

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Американский реактивный многофункциональный военно-транспортный самолет Boeing RC-135V
Американский реактивный многофункциональный военно-транспортный самолет Boeing RC-135V.
Источник изображения: CC BY 2.0 / Alan Wilson / Boeing RC-135V

Лондон. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в понедельник совершил очередной длительный полет у границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет с бортовым номером 64-14845, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение около часа курсировал вблизи границ Ленинградской и Псковской областей, совершая полет в воздушном пространстве Эстонии.

Затем, перелетев в воздушное пространство Литвы, американский самолет провел часовую разведку у границ Калининградской области. Он также совершил пролет вблизи побережья области перед тем, как лечь курсом на базу.

В минувшую пятницу разведывательный самолет ВВС США RC-135V также совершал многочасовой полет у Калининградской области, а у границ Псковской и Ленинградской областей выполнял задание натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry AWACS.

Самолеты радиоэлектронной разведки RC-135V предназначены для определения с дальнего расстояния режимов работы сил и средств ПВО противника, вскрытия координат развернутых зенитных ракетных комплексов и РЛС, а также перехвата информации с линий связи штабов и оценки возможностей группировки войск.

Как сообщили в понедельник в пресс-службе Балтийского флота, группировка войск в Калининградской области усилена полковым комплектом систем С-400.

"Противовоздушная оборона Калининградской области усилена полковым комплектом зенитной ракетной системы дальнего действия С-400 "Триумф", который поступил на Балтийский флот в рамках государственного оборонного заказа", - сообщили в пресс-службе.

"ЗРС С-400 заступит на боевое дежурство по охране воздушных рубежей самого западного региона страны к концу следующей недели", - добавили в пресс-службе.

В составе ПВО Балтийского флота входят зенитные ракетные системы С-300 и С-400. Кроме того, Балтфлот оснащен передовыми береговыми ракетными комплексами "Бал" и "Бастион" и оперативно-тактическими комплексами "Искандер-М".

ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов. Система способна обнаруживать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров. Производитель С-400 -концерн ВКО "Алмаз Антей".

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