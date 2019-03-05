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05.03.2019
РИА Новости

Китай и Россия планируют наращивать военное сотрудничество

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Российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие" на полигоне Клерк в Приморском крае
Российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие" на полигоне Клерк в Приморском крае.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 4 мар - Проект "Россия-Китай: главное". Москва и Пекин намерены наращивать военное сотрудничество, заявил 28 февраля официальный представитель Минобороны КНР Жэнь Гоцян.

Напомнив о 70-летии дипотношений между странами, отмечаемом в этом году, спикер ведомства рассказал, что вооруженные силы двух государств будут совершенствовать механизмы контактов в различных областях, учащать двусторонние связи в верхах, углублять сотрудничество при проведении практических тренировок и военных соревнований, укреплять взаимодействие в международных военных мероприятиях, обеспечивать развитие двусторонних отношений на высоком уровне, непрерывно обогащать новым содержанием отношения всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства, а также вносить новый вклад в поддержание мира и стабильности как в своем регионе, так и на планете в целом.

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Страны
Китай
Россия
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