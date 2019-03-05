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05.03.2019
Интерфакс-АВН

Расчёты "Искандеров" и "Градов" задействованы в учениях под Оренбургом

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Оперативно-тактические ракетные комплексы семейства "Искандер" по своим характеристикам не имеют равных в мире. Фото с официального сайта Министерства обороны РФ
Оперативно-тактические ракетные комплексы семейства "Искандер" по своим характеристикам не имеют равных в мире. Фото с официального сайта Министерства обороны РФ.

К манёврам привлечены 2,5 тыс. военнослужащих и 400 единиц боевой техники

Москва. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Масштабные учения ракетчиков и артиллеристов начались в Оренбургской области, к ним привлечены 2,5 тыс. военнослужащих, сообщает в понедельник Центральный военный округ (ЦВО).

"Всего в учениях задействовано свыше 400 единиц военной техники. Это оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", самоходные и буксируемые гаубицы "Мста-С", "Мста-Б" и Д-30, самоходные минометы "Тюльпан" и другие" - говорится в сообщении.

Подразделения утром в понедельник прибыли на Тоцкий полигон. "Здесь они проведут около месяца. За это время будут отработаны нормативы по огневой и тактической подготовке, изучены новые методики и приемы ведения боя, проведены боевые стрельбы", - информирует ЦВО.

Это учения ракетных войск и артиллерии Второй общевойсковой армии, уточняется в пресс-релизе.

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Страны
Россия
Продукция
2С4 Тюльпан
Град РСЗО
Искандер
Мста-Б
Мста-С
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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