Шансов на сохранение ДРСМД нет - эксперт

В Вашингтоне 8 декабря 1987 года последним генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и 40-м президентом США Рональдом Рейганом был подписан бессрочный Договор о ликвидации ракет наземного базирования средней и меньшей дальности (РСМД).

Москва. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Шансов на сохранение договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) уже не осталось, считает бывший начальник международно-договорного управления Минобороны генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.

"Практически, я думаю, что дороги назад нет", - сказал Е.Бужинский в понедельник "Интерфаксу".

Ранее в понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин подписал указ "О приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности".

По мнению эксперта, подписание указа это формальность, призванная формализовать ранее принятые решения.

"Это просто институализация того, что раньше сказал президент, что мы отвечаем "зеркально", - отметил Е.Бужинский.

2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9M729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Этот современный комплекс стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск России. Ракеты комплекса могут оснащаться ядерной боеголовкой.

Россия отвергает обвинения США и выдвигает встречные претензии - Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41. В Москве заявляют, что эти установки способны осуществлять пуски крылатых ракет типа Tomahawk дальностью 2,4 тыс. километров.

Также российская сторона считает нарушением ДРСМД американские беспилотные летательные аппараты, имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

Президент РФ 2 февраля заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным. Москва приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

5 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ответ на решение США приостановить участие в ДРСМД Россия в 2019-2020 годах разработает наземный вариант комплекса "Калибр" с крылатой ракетой большой дальности, а также наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.