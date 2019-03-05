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05.03.2019
Интерфакс-АВН

Ламберт обсудил взаимодействие с РФ для достижения верифицируемой денуклеаризации КНДР - посольство США

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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Luis M. Alvarez

Москва. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель госдепартамента США по КНДР Марк Ламберт на консультациях в Москве обсудил дальнейшее взаимодействие с Россией для достижения окончательной и верифицируемой денуклеаризации КНДР, сообщает в понедельник посольство Соединенных Штатов в РФ.

"Спецпредставитель госдепартамента США по КНДР Марк Ламберт встретился 4 марта в Москве с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым и послом по особым поручениями МИД РФ Олегом Бурмистровым, чтобы обсудить дальнейшее взаимодействие США и России для достижения окончательной и в полной мере верифицируемой денуклеаризации Северной Кореи", - говорится в сообщении американской дипмиссии, поступившем в "Интерфакс".

"Разговор носил откровенный и конструктивный характер", - подчеркнули в посольстве.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
КНДР
Россия
США
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