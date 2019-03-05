Ламберт обсудил взаимодействие с РФ для достижения верифицируемой денуклеаризации КНДР - посольство США

Москва. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель госдепартамента США по КНДР Марк Ламберт на консультациях в Москве обсудил дальнейшее взаимодействие с Россией для достижения окончательной и верифицируемой денуклеаризации КНДР, сообщает в понедельник посольство Соединенных Штатов в РФ.

"Спецпредставитель госдепартамента США по КНДР Марк Ламберт встретился 4 марта в Москве с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым и послом по особым поручениями МИД РФ Олегом Бурмистровым, чтобы обсудить дальнейшее взаимодействие США и России для достижения окончательной и в полной мере верифицируемой денуклеаризации Северной Кореи", - говорится в сообщении американской дипмиссии, поступившем в "Интерфакс".

"Разговор носил откровенный и конструктивный характер", - подчеркнули в посольстве.