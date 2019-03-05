Cumhuriyet (Турция): тяжелые последствия членства в НАТО

С-400 — одна из самых важных причин, по которым США и НАТО угрожают, шантажируют и оскорбляют Турцию. При этом Североатлантический альянс для многих турецких политиков — НАТО — неприкасаемая организация. Барыш Достер из «Джумхуриет» хочет кое-что напомнить тем, кто убежден, что Турция, став членом альянса в 1952 году, защитила себя от советской угрозы.

Покупаемые Турцией у России ракеты С-400, первая поставка которых состоится в этом году, - одна из важных причин, по которым США и НАТО угрожают, шантажируют и оскорбляют Турцию. США, имеющие в Турции как прямое влияние, так и влияние посредством НАТО, оказывают на нее институциональное и организационное воздействие не только через вооруженные силы, но и во всех других сферах, от политики до бюрократии, от бизнеса до академического сообщества, от СМИ до профсоюзов. Поэтому для большой части турецких правых всех оттенков, левоцентристских политиков, высокопоставленных командиров, чиновников, дипломатов, экспертов по международным отношениям НАТО - неприкасаемая, неоспоримая организация. Даже когда слышна минимальная критика, утверждается, что пользы от нее больше, чем вреда. Однако на самом деле все обстоит с точностью до наоборот.

НАТО невозможно понять при взгляде на учредительный договор альянса, его пресс-релизы. Невозможно объяснить с помощью понятий и подходов времен холодной войны. Альянс нельзя рассматривать сугубо как организацию в сфере обороны и безопасности, как полагают некоторые. НАТО - политическая, идеологическая организация, выходящая за рамки военного измерения. Это аппарат давления, наступления, оккупации американского империализма. Тем, кто убежден, что Турцию, став членом альянса в 1952 году, НАТО защитила от советской и коммунистической угрозы, стоит напомнить о следующем.

О том, что Турцию, заявки которой на членство в НАТО отклонялись, приняли в альянс, только когда турецкие солдаты проливали кровь в Корее. Об опасных заговорах, назревавших втайне от Турции на базе Инджирлик, которая стала создаваться в 1951 году и была открыта в 1954 году. О кризисе, связанном с самолетом-шпионом У-2 (U-2), 1960 года. О ракетном кризисе 1962 года. О письме Джонсона 1964 года. О поддержке США "меморандумного переворота" 12 марта 1971 года. О запрете выращивания опиумного мака под давлением США 1971 года. Об эмбарго, введенном США из-за Операции по поддержанию мира на Кипре 1974 года. О роли США в государственном перевороте 12 сентября 1980 года. О запущенном в дальнейшем при поддержке США "турецко-исламском синтезе", о решениях 24 января 1980 года, о проекте "умеренного ислама". О поддержке, которую США оказывали террористической организации Рабочая партия Курдистана с 1984 года. Об атаке на турецкий эсминец "Муавенет" в 1992 году. Об убийстве Эшрефа Битлиса (Eref Bitlis, турецкий генерал, погибший в авиакатастрофе, - прим. пер.) в 1993 году.

О наглой позиции США после решения турецкого парламента от 1 марта 2003 года. О том, как 4 июля 2003 года в иракском городе Сулеймание турецким солдатам на головы надели мешки. О поддержке, оказанной США попытке госпереворота террористической организации Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) 15 июля 2016 года. О защите США греко-киприотских и греческих тезисов на Кипре, включая план Аннана. О поддержке США усилий Константинопольского патриархата в направлении обеспечения признания его якобы вселенского статуса. О пристрастной позиции США в споре Анкары с Фанаром относительно Халкинской богословской школы на острове Хейбелиада. Об обвинениях в так называемом геноциде, которые словно "дамоклов меч" висят над головой Турции. О том, что в статьях американского происхождения, учениях НАТО используются карты, на которых изображена разделенная Турция. О переходящих границы дозволенного, подразумевающих вмешательство в наши внутренние дела декларациях послов США в Турции. О делах пастора Брансона (Brunson) и банка "Халкбанк" (Halkbank). О сигнале президента США Трампа вроде "мы разорим Турцию экономически". О планах США разделить Турцию и ее соседей для создания курдского государства… Этот список можно продолжать и продолжать.

Разрушительные последствия членства в НАТО так глубоки, что некоторые доходят даже до того, что, не глядя на государственный потенциал, военную мощь Турции и Греции, говорят: "От греческой агрессии Турцию защищает НАТО". Или, совершенно не думая о характере отношений США с Израилем, утверждают: "Если Турция выйдет из НАТО, то Израиль станет членом НАТО", - как будто для того, чтобы США защищали Израиль, ему необходимо вступить в НАТО.

Мораль: леность и инертность, созданные членством в НАТО, очень серьезны, потеря индивидуальности и курса, вызванная отрывом от завещанной Ататюрком традиции полной независимости, крайне опасны.

Барыш Достер (Bar Doster)

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