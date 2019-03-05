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05.03.2019
Интерфакс-АВН

Экипаж МКС исследовал новый корабль Crew Dragon в противогазах - "Роскосмос"

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Международная космическая станция. Архивное фото
Международная космическая станция. Архивное фото.
Источник изображения: © NASA

Москва. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Экипаж Международной космической станции взял пробы воздуха в новом корабле Crew Dragon, впервые пристыковавшемся к МКС в воскресенье, сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

"Впервые в истории станции экипаж работал в противогазах ИПК (изолирующий противогаз космический). Они предназначены для защиты органов дыхания и зрения космонавтов от токсичных газо- и парообразных продуктов", - говорится в сообщении, опубликованном в официальной странице госкорпорации в социальной сети Facebook.

"Олег Кононенко и Давид Сан-Жак взяли пробы воздуха в "Драконе", протестировали противогазы и доложили на Землю о самочувствии в них", - добавили в госкорпорации.

"Олег Кононенко уже не в первый раз встречает на борту МКС новый корабль. В мае 2012 года состоялась стыковка первого частного "грузовика" Dragon, его встречал экипаж экспедиции МКС-31 под командованием Олега Кононенко", - напомнили в "Роскосмосе".

Crew Dragon состыковался с МКС в воскресенье. Корабль осуществил стыковку самостоятельно в автономном режиме в 14:00 МСК, причалив к американскому сегменту МКС - модулю Harmony

Это первый испытательный полет новейшего американского корабля Crew Dragon. Он осуществляется в непилотируемом режиме. Целью тестового полета является проверка способности корабля безопасно отправлять экипажи в космос и возвращать их на Землю.

На борту семиместного корабля находится облаченный в скафандр манекен по имени Рипли, названный в честь героини фантастического фильма "Чужие". Датчики в скафандре будут отслеживать "состояние" командира корабля на всех этапах полета. Корабль также доставил для экипажа МКС 182 кг продовольствия и научного оборудования и материалов.

В составе МКС корабль пробудет пять дней. 8 марта спускаемый аппарат сойдет с орбиты и после раскрытия парашютов совершит мягкое приводнение в Атлантическом океане. Через час после приводнения он будет поднят с поверхности воды на специальное спасательное судно компании SpaceX.

Первый пилотируемый полет с экипажем в составе астронавтов-ветеранов Дуга Херли и Боба Бенкена, которые ранее летали на "Шаттлах", планируется в июле. Корабль отправится на МКС в двухнедельный полет. До этого, в июне, будет проведен еще один испытательный запуск корабля по неполной циклограмме для проверки надежности системы аварийного спасения капсулы экипажа. Crew Dragon оборудован восемью двигателями SuperDraco, которые в случае аварии ракеты-носителя Falcon 9, моментально уведут корабль от ракеты.

После этого корабль будет сертифицирован НАСА для полетов астронавтов на МКС.

В случае успеха уже этим летом США, через восемь лет после прекращения полетов "Шаттлов", вновь получат собственный корабль для полетов астронавтов на орбиту. В настоящее время единственным средством доставки американских астронавтов на МКС являются российские корабли "Союз". Стоимость полета на "Союзе" для американских астронавтов составляет $82 млн.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Компании
NASA
SpaceX
Роскосмос
Проекты
Falcon РН
МКС
Союз ПКК
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