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05.03.2019
ТАСС

Глава Гидрометцентра считает, что России надо развивать группировку спутников

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Планета Земля.
Планета Земля - симок с космических аппарата типа «Канопус-В» системы ДЗЗ России.
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Дмитрий Киктёв подчеркнул, что это вопрос информационной независимости и безопасности

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Россия должна обладать собственной группировкой спутников, это необходимо для обеспечения информационной независимости и безопасности. Об этом журналистам на пресс-конференции в ТАСС в понедельник сообщил глава Гидрометцентра Дмитрий Киктёв.

"Если в советское время у нас было несколько десятков спутников, то сейчас в России их около десяти. Из них только два подходят для решения задач Гидрометцентра, этого явно недостаточно. Нам помогают данные зарубежных спутников, но эта ситуация неправильная, для нас исключительно важно развивать свою спутниковую группировку, это вопрос информационной независимости и безопасности", - сказал он.

Ранее в феврале руководитель Росгидромета (в состав которого входит Гидрометцентр) Максим Яковенко заявил, что ведомство намерено запускать малые спутники своими ракетами-носителями, при этом первый запуск возможен в 2019 году. По его словам, российская спутниковая группировка "умерла", поэтому сейчас Росгидромет собирается последовать примеру японцев, запустив малые спутники на невысокие орбиты.

На сегодняшний день, согласно данным Росгидромета, российская группировка спутников метеорологического и природно-ресурсного назначения включает в себя восемь космических аппаратов: геостационарные спутники "Электро-Л" №1, "Электро-Л" №2 и шесть полярно-орбитальных спутников - "Метеор-М" №1, "Метеор-М" №2, "Ресурс-П" №1, "Ресурс-П" №2, "Ресурс-П" №3 и "Канопус-В".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Канопус-В
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1 комментарий
№1
05.03.2019 14:50
Цитата, q
Глава Гидрометцентра считает, что России надо развивать группировку спутников
Судя по последним сообщениям, ее не развивать, а заново создавать надо
0
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