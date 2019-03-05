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05.03.2019
ТАСС

Тверская область может стать пилотным регионом по внедрению космического мониторинга лесов

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Игорь Руденя
Игорь Руденя.
Источник изображения: НСН

Губернатор региона Игорь Руденя отметил, что внедрение спутниковой группировки даст позитивный эффект для экономики

ТАСС, 4 марта. Тверская область может стать пилотным регионом по внедрению системы космического мониторинга лесов, которую разрабатывает АО "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос"). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что РКС планирует в апреле 2019 года представить в Совет безопасности России предложения по методам космического мониторинга состояния лесов в стране. Об этом 4 марта сообщил генеральный директор компании Андрей Тюлин во время выступления в Научном центре оперативного мониторинга Земли. В совещании также участвовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев, генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

"Существующая спутниковая группировка дает колоссальный потенциал для народного хозяйства, которым нужно пользоваться в разных сферах, в том числе вести контроль за лесами. Главное - отработать процесс технологически, чтобы информация использовалась службами и регионами для принятия оперативных мер. Надеемся, что Тверская область станет пилотным регионом. Мы отработаем порядок, чтобы понимать, как нам двигаться дальше", - цитирует пресс-служба Матвиенко.

Губернатор региона Игорь Руденя, по данным пресс-службы, вошел в состав межведомственной рабочей группы при правительстве РФ по противодействию незаконному обороту древесины. "Внедрение спутниковой группировки и ежедневного мониторинга даст позитивный эффект для региональной экономики. Это возможность отделить добросовестных лесопользователей от нарушителей, это создание производств на свободных лесных массивах, дополнительные рабочие места. При этом очень важно мониторить не только лесозаготовку, но и лесовосстановление", - приводит пресс-служба слова Рудени.

Около половины территории Тверской области, по данным пресс-службы, занимают леса, общая площадь которых превышает 4,8 млн га. "Мониторинг в лесных массивах ведется через информационную систему ИСДМ - "Рослесхоз", оператором которой является "Авиалесоохрана". Система используется для обнаружения лесных пожаров и наблюдения за динамикой их развития. В 2017-2018 годах дистанционный мониторинг был организован на территории Западнодвинского, Старицкого, Осташковского и Торжокского лесничеств", - отметили в пресс-службе.

С помощью космического мониторинга 2017-2018 годах были получены данные о состоянии более чем 3,2 тыс. лесных участков в Тверской области, выявлены 28 нарушений законодательства, в том числе четыре незаконных рубки, добавили в пресс-службе.

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