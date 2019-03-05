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05.03.2019
ТАСС

Рогозин надеется, что закон о признании космоснимков доказательствами примут до конца года

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снимок со спутника Канопус-В
Синин, Китай - снимок со спутника «Канопус-В».
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Глава Роскосмоса отметил, что легализация таких снимков в качестве доказательств позволит субъектам РФ увеличить налогооблагаемую базу на 30-40%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассчитывает, что разработанный госкорпорацией законопроект, который позволит использовать снимки из космоса в качестве доказательства в суде, например, для подтверждения случаев незаконной рубки лесов, примут до конца 2019 года.

В понедельник представители Роскосмоса продемонстрировали спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, вице-премьеру РФ Алексею Гордееву и министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину новейшие геоинформационные сервисы, созданные на основе данных с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Сервисы могут использоваться, в частности, для решения проблем в сфере экологии: выявления незаконных вырубок, анализа состояния лесов, контроля лесопользования.

"Дай бог, если до конца года [законопроект] будет принят, это будет очень хорошо", - сказал Рогозин журналистам в Научном центре оперативного мониторинга Земли. Он добавил, что законопроект находится в "высокой степени готовности".

"Мы сейчас с Валентиной Ивановной [Матвиенко] договорились о поддержке этой инициативы. У нас ближе ко Дню космонавтики пройдут слушания в Государственной думе по данной инициативе. Этот законопроект фактически делает результаты космической деятельности конкретным товаром и объектом, который можно будет использовать и в судах", - подчеркнул Рогозин.

Он добавил, что созданная система космического мониторинга позволяет, в частности, выявлять объекты недвижимости, которые не зарегистрированы в реестре. По словам Рогозина, легализация снимков из космоса в качестве доказательств позволит субъектам РФ увеличить налогооблагаемую базу на 30-40%.

Как пояснила Матвиенко, Совет Федерации поддерживает предложение Роскосмоса. По ее словам, в настоящее время в судах фото со спутников не имеют никакой силы, в частности, при доказательстве незаконной рубки лесов. "Это [фото со спутников] объективные данные, которые должны учитывать при рассмотрении таких правонарушений", - подчеркнула спикер.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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