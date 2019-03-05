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05.03.2019
Военное обозрение

Новый полковой комплект ЗРС С-400 прикроет Калининградскую область

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Самый западный регион России прикрыли еще одним полком ЗРС С-400. Новый полковой комплект зенитной ракетной системы дальнего действия С-400 "Триумф" поступил на Балтийский флот. Поставка прошла в рамках государственного оборонного заказа. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Источник изображения: Минобороны РФ

Как пояснили в пресс-службе, перед прибытием в пункт постоянной дислокации в Калининградской области, весь полковой комплект прошел полный цикл испытаний с боевыми стрельбами на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Приемо-сдаточные испытания прошли успешно. В настоящее время происходит развертывание комплексов полка на новом месте дислокации. На охрану воздушного пространства Калининградской области полк С-400 заступит к концу следующей недели.

ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Последний полковой комплект ЗРС С-400 Минобороны получило досрочно 2 ноября прошлого года. Той поставкой концерн "Алмаз-Антей" досрочно закончил выполнение контракта на 2018 год.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
ГЗЛА
Гособоронзаказ
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