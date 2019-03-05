Война в новом измерении: США применят "супероружие"

Американские военные рассматривают возможность использования в боевых действиях тактических туннелей.

The National Interest даже называет их "супероружием армии США". В публикации говорится, что туннели уже показали свою эффективность на войне. Их, например, умело использовали японцы и вьетнамцы. Сейчас туннели применяют Северная Корея и Иран, а также боевики запрещенной в России ИГИЛ. Кроме того туннели взяли на вооружение "Хизбалла" и "Хамас".

США, руководствуясь принципом "если нельзя победить, нужно присоединиться", также решили освоить методику туннельной войны. Этим займется управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA). "Ни одна военная специальность Министерства обороны США не включает в себя наступательное тактическое туннелирование, и никакие технологии или оборудование не поддерживают создание или эксплуатацию тактического туннеля", - объяснили в DARPA.

Как пишет The National Interest, тактическая сеть туннелей могла бы обеспечить безопасность инфраструктуры материально-технической поддержки войск. Возможность оперативно передвигаться по тактическим туннелям также окажется полезной для быстрого снабжения боеприпасами, спасательных миссий или скрытного отступления.

"Они позволят освободиться от передовых действующих баз и уязвимых линий снабжения. Они также добавляют другое измерение - подземное - на поле битвы, которое могут использовать войска", - пишет издание о преимуществах туннелей.

Пятнадцатимесячная программа по оценке перспектив туннельной войны обойдется в 11 миллионов долларов. Проект направлен на "демонстрацию возможности быстрого строительства тактических туннельных сетей". Уже известны минимальные характеристики будущих туннелей для армии США: длина туннеля 500 метров, диаметр отверстия 100 миллиметров и скорость туннелирования 0,1 метра в секунду.

Издание признает, что туннели являются дорогими и неудобными для передвижения. Но, судя по всему, без них уже не обойтись. "Тот факт, что американские военные чувствуют необходимость уйти в под землю, свидетельствует о том, что работа на земле стала слишком опасной", - говорится в публикации.

Руслан Мельников