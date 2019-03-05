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05.03.2019
Российская газета

На Урале проверят боеготовность соединения радиоэлектронной борьбы

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Комплекс "Красуха-4"
Мобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех "Красуха-4" во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы.
Источник изображения: РИА Новости/Павел Лисицын

Внезапная проверка боевой готовности соединения радиоэлектронной борьбы началась в Свердловской области.

"Экипажи комплексов "Красуха", "Мурманск", "Москва", "Борисоглебск" совершили марш на полигон, где проведут разведку района дислокации условных диверсионно-разведывательных групп. Им предстоять подавить работу командных пунктов, сотовую связь", - передает пресс-служба Центрального военного округа.

Среди прочих задач военнослужащие запеленгуют источники радиоэлектронного излучения и создание помех системам связи. Также соединение отработает вопросы зашиты своих войск от ракетных ударов и авиации "противника".

"Завершатся учения в конце марта. В них принимают участие более шести сотен военнослужащих, задействовано свыше 80 единиц техники", - сообщили в ЦВО.

Между тем

Масштабные зимние учения войск округа с участием около девяти тысяч военнослужащих прошли на полигонах в Челябинской, Оренбургской и Кемеровской области.

"Одни подразделения оборонялись, другие - действовали в наступлении. Были задействованы вертолеты Ми-8, беспилотники "Орлан-10", "Леер" и "Тахион", комплексы разведки "Стрелец", - рассказали представители ЦВО.

На полигонах отстрелялись 130 танков Т-72 разных модификаций, реактивные системы "Град" и "Ураган", самоходки "Мста-С". Поддержку с воздуха обеспечивали фронтовые бомбардировщики Су-24М и ударные вертолеты Ми-24.


Татьяна Воробьева

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Страны
Россия
Продукция
Красуха-4
Ми-24
Ми-8
Мста-С
Орлан-10
Стрелец
Су-24
Су-24М
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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