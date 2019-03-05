Западные эксперты назвали истинную скорость российских "Цирконов"

Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" заметно быстрее, чем предполагали западные эксперты, об этом сообщил журналист Гернот Крампер в своем материале для журнала Stern.

"Поскольку скорость ракеты составляет 11 тыс. километров в час, пяти минут будет достаточно, чтобы она достигла Пентагона и уничтожила его", – отметил Крампер в своей статье, передает РИА "Новости".

Издание также отметило, что ранее западные эксперты считали, что максимальная скорость "Циркона" не превысит 6 тыс. километров в час.

Но ракета превзошла эти прогнозы, ее скорость, радиус действия в тысячу километров делает перехват невозможным, подчеркивается в материале.

"Эффективно противостоять подобным ракетам могут лишь электронные системы ПВО и лазерное оружие", – подытожил Крампер.

Ранее президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщил, что гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон" будет иметь скорость более 9 махов и будет размещаться на надводных и подводных кораблях.

Алексей Дегтярев