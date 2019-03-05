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05.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

В США займутся разработкой боевых туннелей

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Военнослужащие Армии США
Военнослужащие Армии США.
Источник изображения: Depositphotos

Агентство перспективных разработок министерства обороны США планирует изучить вопрос создания туннелей на поле боя для безопасного снабжения передовых подразделений, осуществления спасательных миссий и скрытного накопления припасов.

Американские военные ненавидят туннели с тех времен, как японцы пользовались ими на Иводзиме, чтобы нападать из засады. Так же поступали и вьетконговцы, Северная Корея и Иран пользуются ими и по сей день, чтобы защитить свою программу ядерного оружия, а туннели ИГ* доставили США немало хлопот в Афганистане, Ираке и Сирии, пишет RT со ссылкой на The National Interest.

"Однако действуя в духе "не можешь победить – возглавь", американские военные хотят прокладывать собственные туннели на поле боя", – отмечает журнал.

Цель "Проекта подкопщик" – "продемонстрировать возможность быстрого создания сетей тактических туннелей, которые позволят надежно и быстро снабжать войска". В настоящее время, отмечает издание, Вашингтону недостает знаний в плане рытья туннелей на поле боя.

"Ни одна военно-учетная специальность минобороны не специализируется на прокладывании наступательных тактических туннелей. … В рамках "Подкопщика" планируется прокладка наступательных ходов сообщения, установка сенсоров, а также создание концепции операций, обходящих нынешние ограничения. Сеть тактических туннелей может обеспечить надежную логистику, сделав возможным такие концепции операций как заблаговременное накапливание припасов в конкретном месте накануне операции или обеспечение снабжения войск, которые двигаются через отдельно взятую область. Способность быстро прокладывать туннели может оказаться полезной в рамках особых операций, в частности в области скоростной доставки припасов, спасательных миссии или иных неотложных нужд", – заявили в DARPA

В рамках "Проекта Подкопщик", который обойдется в 11 млн долларов, DARPA оценит эффективность методов бурения и прокладывания туннелей с точки зрения различных технических показателей.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


Алина Назарова

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Страны
Афганистан
Ирак
Иран
КНДР
Конго
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