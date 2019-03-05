Гарантия превосходства: Су-30МКИ назвали лучшим истребителем Южной Азии

Индийские Су-30МКИ, похоже, не сыграли значительной роли в воздушном бою, когда самолеты пакистанских ВВС сбили два МиГ-21 Bison, а Индия заявила об уничтоженном F-16.

Приобретенные в 2002 году российские истребители превосходства в воздухе стали основой индийского военно-воздушного флота, пишет Military Watch Magazine. Всего было получено более 250 машин. Су-30МКИ представляет собой модернизированный вариант Су-27, разработанный специально для Индии. Эти машины отлично зарекомендовали себя в учебных боях против западных Eurofighter Typhoon и F-15C.

Последние доработки сделали возможным использование разработанных совместно с Россией ракет "воздух - воздух" Astra с дальностью полета до 110 километров, а также британских ракет ASRAAM. Основное ракетное вооружение истребителя состоит из российских Р-77 и Р-27ЕР, а также Р-73, предназначенных для уничтожения целей на ближней дистанции. Индийские ВВС также стали единственным покупателем российских ракет "воздух - воздух" К-100 (К-172 - прим. "РГ") с дальностью пуска до 400 километров, которые также называют "убийцей AWACS".

Су-30МКИ почти вдвое тяжелее относительно легких пакистанских JF-17 и F-16. Несмотря на свой вес, Су-30 значительно маневреннее своих конкурентов. Этого удалось добиться благодаря двум мощным двигателям. Маневренность дополнительно повышается с помощью систем векторизации тяги. Су-30 оставался самым маневренным истребителем в мире до принятия на вооружение Су-35 со всеракурсно управляемым вектором тяги.

По имеющимся данным, полезная нагрузка Су-30МКИ обычно состоит из десяти ракет "воздух - воздух" Р-27 и Р-77, дальность полета которых более чем в два раза превышает возможности ракет PL-12 или AIM-120C, которыми вооружены JF-17 и F-16. Есть вероятность, что пакистанские JF-17 в перспективе вооружат более современными и дальнобойными китайскими ракетами Pl-15 и PL-12D. Однако и Су-30МКИ планируется модернизировать для применения новых ракет К-77М с дальностью около 200 километров, оборудованных антенной с активной фазированной советской решеткой. Она способна нивелировать возможности вражеских истребителей по уклонению от ракет. Уже упомянутые К-172 позволяют индийским Су-30 поражать пакистанские самолеты-заправщики и самолеты ДРЛО, не покидая своего воздушного пространства. Это преимущество может стать ключевым на ранней стадии конфликта. Бортовая радиолокационная станция "Барс" гарантирует точное определение и сопровождение целей на дальней дистанции, чего не хватает более легким истребителям.

Су-30МКИ, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе, также способен наносить удары по кораблям и наземным целям. Ударный потенциал самолета наилучшим образом раскрывают российско-индийские ракеты "Брамос", скорость которых составляет до трех Махов. Такие ракеты могут вывести из строя большинство современных военных кораблей одним ударом. "Тридцатые" были модифицированы для развертывания до пяти таких ракет на каждом самолете. В настоящее время разрабатывается усовершенствованный гиперзвуковой вариант "Брамоса".

В числе других боеприпасов, используемых Су-30МКИ, стоит упомянуть ракету Х-59 с дальностью до 500 километров, "убийцу кораблей" Х-35, а также сверхзвуковую Х-31, способную поражать как морские, так и наземные цели.

Су-30МКИ является самым боеспособным истребителем как в арсенале индийских ВВС, так и в регионе в целом. Вероятно, он останется таковым до приобретения Индией Су-57 - такая возможность сейчас обсуждается.

Именно индийские Су-30 стали ключом к сохранению баланса сил в небе Южной Азии: они гарантируют Индии превосходство над соседним Пакистаном и не допускают сильного перевеса в пользу Китая.

Илья Максимов