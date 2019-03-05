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05.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

В Германии припугнули Россию китайскими ракетами

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Источник изображения: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Китайские ракеты представляют для России такую же угрозу, как российские – для Европы, заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в интервью Focus, аргументируя необходимость включения Пекина в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Хорошо, что у нас еще есть шесть месяцев. В любом случае на саммите министров обороны стран – членов НАТО мы абсолютно четко заявили, что старые решения из 80-х годов уже не подходят", – приводит ее слова ИноТВ.

Министр обороны Германии также прокомментировала результаты социологических опросов, согласно которым большинство немцев боятся не Китая и России, а Америки. Она считает, что это связано с тем, что немцы поддерживают более тесные отношения с американцами. "Люди чаще замечают, какие у нас с ними проблемы, и эти проблемы носят более напряженный характер, чем в случае Китая", – сказала она, призвав, тем не менее, "сместить фокус на Китай". По ее словам, именно от пути развития этой страны будет зависеть, станет ли мир авторитарным.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что США в ситуации с переговорами по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) повели себя не очень вежливо по отношению к России.

Президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию говорил, что направленная против России политика Соединенных Штатов не соответствует их собственным интересам, и предложил американцам подсчитать дальность и скорость российских видов вооружений.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
NATO
РСМД
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