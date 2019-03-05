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05.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Американские СМИ утверждают, что раскрыли "секрет" "Посейдона"

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Источник изображения: Министерство обороны РФ

Американский журнал The National Interest утверждает, что российский глубоководный беспилотник "Посейдон" разрабатывался с 1989 года; к этому выводу авторы материала пришли, якобы изучив госзаказы по проекту.

Автор публикации Чарли Гао пытался проследить госзаказы по архивам по индексу ГРАУ 2M39, якобы присвоенному комплексу, сообщает "Российская газета".

"Большим откровением стало то, что реактор для "Статус-6" разрабатывался в 1992 году в ельцинской России", – пишет он в National Interest.

По его словам, тогда проект был обозначен как "Скиф", а его гидродинамические испытания якобы начались в начале 2000-х. Первые полноценные испытания, по его данным, прошли 2008 году при участии опытовой дизель-электрической подводной лодки Б-90 "Саров". Фотографии с испытаний просочились в Сеть в начале 2010-х, но тогда было неясно, что именно испытывали моряки.

Также автор упоминает строящуюся атомную подводную лодку К-329 "Белгород". По его словам, эта субмарина может стать носителем "Посейдонов", как и АПЛ пятого поколения "Хабаровск". Он приходит к выводу, что вся инфраструктура для "Посейдона" скоро будет введена в эксплуатацию.

Напомним, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что "Посейдон" скоро поступит в войска – весной будет спущена на воду первая атомная подлодка, которая станет носителем этого беспилотного комплекса.

После выступления президента министр обороны Сергей Шойгу рассказал подробнее об успешных полигонных испытаниях "Посейдона".

Впервые о подводном беспилотнике Путин рассказал в марте 2018 года. Он отметил, что "Посейдон" может двигаться на большой глубине на скорости, кратно превышающей скорость современных подлодок.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Б-90
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
Гособоронзаказ
Статус-6
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