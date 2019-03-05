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05.03.2019
Российская газета

В Оренбуржье военные создали "эфирные ямы" для постановки помех

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Пресс-служба ЦВО
Пресс-служба ЦВО.

На Тоцком полигоне Оренбургской области специалисты радиоэлектронной борьбы 2-й гвардейской общевойсковой армии отработали новый способ постановки помех, создавая так называемые "эфирные ямы". Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Центрального военного округа.

В учениях, которые стартовали сегодня, принимают участие около 500 военнослужащих. Во время маневров специалисты с помощью комплекса радиоэлектронной борьбы нового поколения "Борисоглебск-2" взяли полный контроль над эфиром и поставили точечные помехи - "эфирные ямы". В итоге выполнявшие роль противника подразделения в большинстве случаев не смогли правильно угадать причины плохого сигнала.

Полевые маневры специалистов радиоэлектронной борьбы продолжатся до конца марта. Военнослужащие отработают на полигоне развертывание из походного положения в боевое систем и комплексов РЭБ, обнаружение источников радиоэлектронного излучения, радиоподавление средств связи условного противника и другие нормативы.


Анна Шепелева

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Продукция
Борисоглебск-2
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Минoбороны РФ
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