Оборону России укрепят целым арсеналом подводных роботов

Спуск на воду подлодки – носителя беспилотника "Посейдон" эксперты называют "ночным кошмаром США" и "последним стимулом, заставляющим "ястребов" начать с Россией полноценный диалог". При этом надо понимать – "Посейдон" далеко не единственная наша разработка в области боевых подводных роботов. Есть и другие.

"Посейдон" – это подводный атомный беспилотник, скорое появление которого в составе ВМФ РФ анонсировал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Глава государства упоминал о нем еще в прошлом году, правда, как о некоем безымянном подводном аппарате с неограниченными возможностями. Теперь этот глубинный российский дрон обрел имя древнегреческого творца штормов и наводнений, став тезкой американского противолодочного самолета Boeng P-8 Poseidon, атлантического лайнера, британской подлодки и гидродинамических машин.

Появление российского "Посейдона" на "перископной глубине" не стало неожиданностью – его разработки под грифом проекта "Статус-6" велись как минимум с 2010 года. Проект "случайно" рассекретили во время встречи Путина с представителями Минобороны и оборонной промышленности в ноябре 2015-го, но с размытым изображением. А уже в декабре 2016-го американская разведка сообщила о практическом испытании подводного беспилотного аппарата с ядерной силовой установкой, запущенной из подводной лодки "Саров".

Шпионы тогда что-то явно упустили – пуски проводились с древней, но переоборудованной в лодку-матку АПЛ "Подмосковье".

Боевые роботы морских глубин, способные "сканировать" дно океана, разрабатывались в России достаточно давно. В 2014-м американские издания разродились рядом статей на тему создания русской беспилотной субмарины с ядерным зарядом в десятки мегатонн, способной уничтожать базы стратегических подводных лодок и другие важные объекты на побережье США. В Пентагоне даже успели придумать кодовое название для этой ударной АПЛ, способной быстро и скрытно перемещаться на большие расстояния, – "Каньон".

Однако "сенсация" имела небольшую неточность. Мы не разрабатывали подобное оружие. Оно уже существовало.

Озабоченность американцев тогда вызвало появление у России подводной лодки с большим боевым потенциалом и неясным предназначением. Речь идет о той самой АПЛ "Подмосковье", которая после модернизации превратилась в плавучую подводную базу для мини-субмарин. В ходе реконструкции этот стратегический ракетоносец получил отсек с аппаратурой для подводных работ и стыковочный узел в нижней части корпуса. Но настоящего предназначения этой лодки американцы не знали, а потому и нервничали.

Не знали они и о том, что в России велись активные работы по созданию перспективных подлодок пятого поколения, которые будут оборудованы унифицированными модульными платформами, оснащенными интеграционным вооружением и роботизированными комплексами. Сейчас о них (с упоминанием размещения беспилотных "Посейдонов") открыто заявил Владимир Путин. Новейшая разработка должна сойти со стапелей уже в этом году.

Информация об АПЛ пятого поколения с боевыми роботами на борту (с "Посейдонами" и не только) всегда была закрытой. Тем не менее известно, что первая из них была заложена на Северодвинском судостроительном "Севмаше" несколько лет назад и сейчас завершаются ее тестовые испытания. Предполагается, что новые подлодки получат более широкие возможности применения как традиционных вооружений (торпед, крылатых и баллистических ракет), так и мини-подлодок, способных выполнять самостоятельные задачи, получив команду с лодки или воздушного пункта управления.

Тестирование таких мини-лодок без экипажа на борту идет с 2008 года. Испытания проходили на Севере и в Тихом океане, в районе Курил. Цель такого атомного беспилотника может быть любой – авианосная эскадра, база стратегических авианосцев, наземные строения. Обнаружить его практически невозможно из-за малогабаритности и малошумности при движении под водой.

Мини-подлодка может произвести пуск боезаряда или сама стать своеобразной торпедой.

Помимо АПЛ "Подмосковье", участвовавшей в тестировании подводных беспилотников, использовалась и дизельная подводная лодка "Саров" (проект 20120), которая была переоборудована для транспортировки роботизированных комплексов. Именно на "Сарове" испытывались мини-подлодки для АПЛ пятого поколения, спроектированные в Государственном ракетном центре имени академика Макеева совместно с ЦКБ "Рубин". Проект носит название "Скиф". Его предназначение – нанесение неожиданных ударов из глубин океана.

По большому счету, "Скиф" – это даже не подводная лодка, а баллистическая ракета донного базирования. На ее борту нет людей, управление производится на удаленном доступе. В то же время она может менять место своей дислокации еще до боевого применения. Даже если потенциальный противник засечет район установки "Скифов" с российской подлодки, аппараты смогут переместиться на значительное расстояние и лишь потом залечь на дно.

На первом этапе ракеты издают шум, имитирующий работу энергетической установки подлодки, чтобы сбить неприятеля с толку и дать субмарине возможность уйти из района, а потом становятся бесшумными и занимают позицию. "Скиф" способен длительное время находиться на морском или океанском дне в режиме молчания. И в то же время, получив команду, молниеносно поразить цель или цели на дальности свыше 300 километров.

Стартовать из глубины "Скифы" могут в любом месте, в том числе в непосредственной близости от цели, что практически исключает возможность их уничтожения. Средства ПЛО здесь просто бессильны.

Предположительно, в России уже завершены работы по созданию этих субмарин, способных за раз уничтожить авианесущую группировку противника, и они уже входят в арсенал Вооруженных сил. Но это только предположение. По понятным причинам, этот проект пока не особо афишируется.

Еще один российский роботизированный комплекс – "Галтель", морской разведчик и сапер, успешно прошел опытную эксплуатацию в прибрежных водах Сирии. Аппарат занимался поиском неразорвавшихся боеприпасов и охраной акватории в районе порта Тартус. Благодаря этому роботу впервые была создана детальная карта донной поверхности у средиземноморских берегов САР.

Под водой этот робот ориентируется по элементам гидроакустической навигационной системы. Таким образом задаются координаты, фиксируется точка отсчета. Дело в том, что сигналы GPS или ГЛОНАСС на глубину не пробиваются, поэтому под водой создаются маяки-ориентиры, которые дают возможность подводному роботу двигаться по заданной траектории.

Одновременно "Галтель" фиксирует любые плавающие или лежащие на морском дне объекты – от пловца-диверсанта до спичечного коробка.

В состав комплекса входят телеуправляемый необитаемый подводный аппарат и две автономные необитаемые подводные лодки с автономностью плавания до 24 часов и дальностью до 100 километров. За 12 часов подводный дрон обследует акваторию площадью четыре квадратных километра. Подлодка может передвигаться по разным траекториям и способна самостоятельно обходить подводные препятствия даже в тех местах, которые не заложены в бортовую программу рельефа дна.

Вероятно, "Посейдон", "Скиф", "Галтель" и ряд других боевых глубоководных дронов являются частью одного проекта. По крайней мере, их объединяет один носитель – атомная подводная лодка, которая "подбрасывает" беспилотники до цели.

Виктор Сокирко