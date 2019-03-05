Европа пустилась вдогонку за боевыми роботами России и США

Министры обороны Евросоюза решили наконец подключиться к гонке по созданию боевого искусственного интеллекта, в которой давно участвуют США, Россия и Китай. Как выразилась Федерика Могерини, министры провели по этому поводу "мозговой штурм". И едва начав "штурм", министры тут же сели решать, как не допустить "восстания машин".

В четверг министры обороны Евросоюза на неформальной встрече в Бухаресте впервые обсудили перспективы развития и использования искусственного интеллекта (ИИ) в сфере безопасности. Как заявила после встречи верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, страны должны больше вкладывать в ИИ для обеспечения безопасности. Она пообещала "вынести этот вопрос" на повестку уже официальных встреч глав МИД ЕС.

Обсуждали министры сотрудничество Совбеза ООН и Евросоюза по созданию международной законодательной базы для деятельности ИИ.

"Мы намерены провести мозговой штурм, как обеспечить развитие искусственного интеллекта и его применение в военной сфере, гарантируя при этом, чтобы искусственный интеллект не мог выйти из-под контроля человека", – цитирует Могерини ТАСС. До сих пор все подобные дискуссии в руководстве ЕС практически не велись.

"Важность развития военного искусственного интеллекта лидеры Евросоюза осознают, но им сложно объединять ресурсы, – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Василий Кашин. – То есть каждая в отдельности западноевропейская страна будет довольно слаба, чтобы это осилить. Поодиночке им, наверное, будет трудно даже с Россией конкурировать. С объединением усилий у них не всегда все хорошо. Я бы предположил, что они теперь как раз пытаются эту проблему решить".

"Лидерами в развитии военного искусственного интеллекта остаются Китай и Америка. Существует точка зрения, что по отдельным направлениям искусственного интеллекта Китай опережает США. Китайцы опережают и в целом по количеству научных публикаций, и быстрее двигаются вперед, поскольку имеют больший объем исходных данных для машинного обучения", – пояснил эксперт.

"Китайцы активно занимаются созданием всевозможных автономных систем вооружения. Плюс у них уже мощнейшее использование искусственного интеллекта в сфере внутренней безопасности,

– добавил эксперт АСТ-центра. – Большое количество инструментов, которое они используют для контроля, например, над китайским сегментом интернета и быстрым автоматическим пресечением распространения негативных слухов, публикаций. Там все достаточно продвинуто".

Россия тоже пытается активно продвигать свои наработки в этой сфере, и есть ряд перспективных и даже уже принятых на вооружение систем оружия, по поводу которых заявляется, что в них используется система машинного обучения, отметил Кашин.

Некоторые эксперты сомневаются в том, что Китай уже заслужил звание лидера в сфере создания ИИ. Как считается, китайский способ развития искусственного интеллекта нацелен на использование его в целях принятия простых решений – типа "да" или "нет". Евросоюз и США же предпочитают использовать ИИ как способ работы с базами данных, прежде всего с Big Data для менее конкретных целей.

"На самом деле китайский способ развития искусственного интеллекта – это использование компьютера для принятия простых решений. Есть условное название, оно именно условное – глупый китайский искусственный интеллект или глупый китайский робот", – сказал газете ВЗГЛЯД футуролог Сергей Переслегин.

"Евросоюз и США предпочитают компьютер как инструмент работы с базами данных, прежде всего, с Big Data. Россия, как обычно, не совсем определилась, чего именно она хочет, но хочет, похоже, и того, и другого. Что касается скорости развития, то поскольку все пользуются примерно одной и той же элементной базой, примерно одной и той же программной базой, разница настолько несущественна, что в общем примерно все один к одному", – считает Переслегин.

"Другой вопрос: Штаты – в заведомо лучшем положении, поскольку почти все технологии – собственные, внутренние. А мы, да и Китай, да и Евросоюз очень многое вынуждены либо покупать, либо доставать. То есть, по сути, брать у тех же американцев", – посетовал футуролог.

"В одних аспектах у нас быстрее развивается искусственный интеллект в военной сфере, в других аспектах быстрее идет Запад, – сказал газете ВЗГЛЯД доктор военных наук, капитан I ранга Константин Сивков. – К примеру, в сфере высокоточного оружия наши разработки точнее американских, то есть наша система распознавания образов лучше. А вот в направляющих корабельных системах, охватывающих весь контур применения систем оружия корабля, американцы несколько нас опережают, но, опять же, лишь несколько".

Если говорить, к примеру, про ИИ в сфере распознавания ситуаций и образов, то все ракеты, такие как, например, наши "Калибры", уже имеют системы распознавания, не без гордости отметил Сивков.

"Если речь идет о самостоятельном принятии решения, то и наши, и западные системы, которые применяют оружие на кораблях, самолетах и танках – так называемые бортовые информационно-управляющие системы (БИУС) – также имеют системы искусственного интеллекта. Однако такие роботы сегодня – полуавтоматические, окончательное решение, открывать ли огонь, остается за человеком", – подытожил военный эксперт.

Вопрос ИИ, как известно, волнует и руководство России. Президент Владимир Путин еще осенью 2017 года обронил крылатую фразу: страна, которой удастся добиться лидерства в создании искусственного интеллекта, станет властелином мира.

Ранее источники в нашем авиапроме, например, сообщали о планах наделить искусственным интеллектом истребитель пятого поколения Су-57, что сделало бы полностью автоматическими систему управления и обзорно-прицельное оборудование самолета. Летом прошлого года концерн "Созвездие" сообщил о разработанных опытных образцах радиоэлектронного комплекса с ИИ для борьбы с беспилотниками.

Пентагон уже сообщал, что намерен использовать ИИ в противостоянии с Россией, Китаем, Ираном и с международным террором. Американские генералы планируют использовать ИИ для отслеживания ракет с ядерными боеголовками, поскольку только искусственному интеллекту по силам обработать с недоступной для человека скоростью огромные объемы данных, включая спутниковые снимки.

"США сейчас перешли к идее создания нового поколения боевых кораблей, где все, даже реакторы и двигатель, управляется роботами, – добавляет в этой связи Переслегин. – То есть вообще нет прямого ручного управления со стороны человека. В России преобладает точка зрения, что подобная система крайне ненадежна – например, по отношению к электромагнитному импульсу или иному взаимодействию. Мы такие вещи стараемся не делать. Зато мы создаем электромагнитное оружие для уничтожения подобных систем. Китай же делает и то, и другое. А Евросоюз пока – ни того, ни другого".

Полина Орлова, Юрий Зайнашев