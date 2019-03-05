В Сети высмеяли не доплывшие до Украины американские катера

"Гребите веслами, хлопцы. Самим-то не стремно эти катера брать, которые уже ни на что не годные?" – написал Руслан Щукин.

"Штаты эти корабли, видать, прям от сердца оторвали", – сыронизировал Виталий Коршунов.

"Старые и ржавые корыта", – отметил Михаил Тикунов, передает РИА "Новости".

"Опять хлам к хохлам", – написал Андрей Мазиков.

Также в комментариях предложили Киеву несколько способов решения проблемы, чтобы ВСУ все же смогли заполучить долгожданные катера.

"На волах по дну океана пробовали?" – написал Антон Синицын.

"Можно распилить, отправить почтой, а на Незалежной сварить", – предложила Наталья Хрусталева.

"Море выкопали – и катера по суше смогут дотянуть", – отметил Сергей Ярославцев.

Это не первый раз, когда США передают Украине списанную технику. В ноябре прошлого года глава ВМС Украины Игорь Воронченко рассказал о предложении Вашингтона передать Киеву два фрегата типа "Оливер Перри", выведенных из ВМС США в 2013–2015 годах.

В январе депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что военные корабли, которые передают Украине западные страны, являются "черметом".

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, помогут ли Украине старые американские фрегаты.

Алина Назарова