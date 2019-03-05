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05.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Порошенко уволил замсекретаря СНБО после публикации о хищениях в армии Украины

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Петр Порошенко
Петр Порошенко.
Источник изображения: gazeta.ru

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уволил первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского после публикации расследования о хищениях при закупках в Минобороны.

"Перед отлетом в Николаев я подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого замглавы секретаря СНБО. Также его сняли с должности главы межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля", – заявил Порошенко, передает РИА "Новости".

Президент также попросил Национальное антикоррупционное бюро провести расследование. "Я публично обращаюсь к антикоррупционному бюро с просьбой расследовать резонансные публикации и поставить все точки над "i". Если кто-то виноват – к ответственности", – добавил президент.

В феврале Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о хищениях в оборонной сфере. Это произошло после того, как журналисты Bihus.info обнародовали материал, раскрыв схему масштабных хищений в оборонном комплексе, к которой якобы причастны должностные лица, приближенные к Порошенко. Сам Порошенко отстранил на время расследования от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а также потребовал проверить данные журналистского расследования о контрабанде из России запчастей для военной техники оборонных предприятий Украины.

В Кремле заявили, что публикации украинских СМИ о якобы контрабандных поставках запчастей из России для военной техники Украины являются абсурдными.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Украина
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