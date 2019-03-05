Эксперт оценил заявление Германии о китайской ракетной угрозе России

"Это абсолютно не дело Германии. Но сама по себе оговорка о том, что китайский потенциал игнорировать никто – в том числе и Россия – не будет, вполне легитимна", – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. Так он прокомментировал заявление главы минобороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен, припугнувшей Россию китайскими ракетами.

"Не очень понятно, зачем обращать внимание на высказывание по этому вопросу министра обороны Германии. Германия никакого отношения к теме ДРСМД не имеет, за исключением того, что она является – гипотетически, как и вся Европа – полем соперничества с применением этих самых ракет средней и меньшей дальности в случае боевых действий", – заметил президент Совета по внешней и оборонной политике (ДРСМД) Федор Лукьянов.

"Но поскольку это практически невероятно, в остальном роль Германии здесь отсутствует: у нее этих ракет нет, никогда не было, ядерного оружия нет. Поэтому все, что говорят немецкие политики по этому поводу, – это такая "лирика", – добавил собеседник.

Накануне глава германского оборонного ведомства Урсула фон дер Ляйен в интервью Focus заявила: китайские ракеты представляют для России такую же угрозу, как российские – для Европы. Такое умозаключение министр обороны Германии привела как аргумент в пользу включения Китая в обновленный Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Напомним, что после одностороннего выхода США из российско-американского двустороннего договора о РСМД это соглашение было де-факто уничтожено.

Германия "не в теме", но далеко не абсурдна сама мысль о том, что Китай должен быть включен в гипотетический процесс создания нового соглашения о РСМД, подчеркнул Лукьянов.

Сложилась позиция, согласно которой переговорный процесс по ядерному оружию давно уже должен быть не двусторонним, но должен включать другие страны. "Как минимум включать в себя Китай, который, пусть с большим отставанием, но все-таки занимает третье место по своему ядерному арсеналу", – отмечает Лукьянов.

Напомним, что, по данным на конец прошлого года, США располагают 6450 ядерными боеголовками (впрочем, оговоримся, что это данные самих американцев), Россия – 6850, а Китай – 280 боеголовками. При этом, судя по утверждениям в публикации гонконгской South China Mornig Post в мае прошлого года, раз в месяц в КНР проводится примерно 5 испытаний по моделированию ядерного взрыва. За предшествующие три года число испытаний превысило 200, что примерно в пять раз больше, чем в США за аналогичный период.

Китай, не связанный договором о ликвидации РСМД, активно развивает этот класс ракет. Так, в январе Пекин впервые продемонстрировал запуск ракеты средней дальности "Дунфэн" нового поколения (радиус действия от 3 до 5,7 тыс. км – т.е. ракета теоретически способна накрыть американские базы на Гуаме и Окинаве).

"О включении КНР в соглашение о ракетах средней и меньшей дальности говорят давно. Активно об этом заявляют в Соединенных Штатах. И у нас, во всяком случае, это неоднократно обсуждалось на экспертном уровне", – напоминает Лукьянов. "В общем, эта мысль – сама по себе вполне здравая, – отмечает эксперт. – Другое дело, что Китай категорически отказывается допускать саму возможность своего участия в соглашении о РСМД".

В октябре прошлого года представитель МИД КНР Хуа Чуньин озвучила ответ Пекина на призыв Дональда Трампа привлечь Китай к новому договору о РСМД: "Китай в своей оборонной политике придерживается защиты собственных интересов в сфере безопасности. Мы не приемлем шантаж в любой форме".

"Они, так сказать, "прикидываются шлангами" и говорят: "А мы-то тут при чем? Вы – сверхдержавы, вы об этом и говорите, а нас не трогайте", – заметил Лукьянов.

Что же касается самой темы "китайской ракетной угрозы", которой припугнула фон дер Ляйен, то "сейчас между Китаем и Россией отношения такие, что ни о каких угрозах говорить нет оснований", подчеркнул Лукьянов. "Но, – добавил он, – как хорошо известно и о чем говорил не раз президент Путин (не в отношении Китая, а как общий принцип), "важны не намерения, важны потенциалы".

"То, что ядерный арсенал КНР, и в том числе ракеты средней и меньшей дальности, имеются и расположены они недалеко от наших границ, и в принципе могут быть использованы при каком-то развитии событий, – это очевидно. Из этого не следует, что такая угроза актуальна, но потенциально она имеется", – указал эксперт. Наш сосед – мощная военная держава, которая явно наращивает свой ядерный потенциал, и игнорировать это глупо, подчеркнул собеседник. "Наши военные это знают, и явно принимают это во внимание", – добавил Лукьянов.

Михаил Мошкин