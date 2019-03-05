Моряки оценили встречу кораблей ВМФ с "Дональдом Куком" в Дарданеллах

"Будем считать, что это определённое морское воспитание американских наглецов", – заявил газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга Михаил Ненашев, комментируя ситуацию с американским ракетными эсминцем "Дональд Кук", который на выходе из Дарданелл в Эгейское море оказался между российскими фрегатами "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".

Капитан первого ранга запаса, председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев также отметил, что подобная ситуация с российскими и американским кораблями не является чем-то уникальным.

"Лет 30 назад подобные ситуации были фактически еженедельными, причём не только в районе Дарданелл, но и в других местах, будь то районы Индийского или Тихого океана. Потом, в 90-х годах, эта картинка была редкостью. Сейчас же, на фоне возросших агрессивных проявлений морских амбиций США, мы просто встряхнули американцев для того, чтобы они не забывали: Средиземноморский и Черноморский регионы – это регионы присутствия России. Будем считать, что это определённое морское воспитание американских наглецов", – пояснил Ненашев.

"На наглость американцев мы будем отвечать всё более активно, даже с помощью таких вот демонстрационных мер. Кто был в море – знают, что это крайне неуютная ситуация, когда тебе прямо по курсу идёт корабль, и в кильватер тоже следует боевой корабль. Потому такая позиция для американских моряков была некомфортной, хотя обычно они любят агрессивно давить и действовать", – продолжил эксперт.

"Если, условно говоря, возникнет необходимость – два наших корабля спокойно потопят "Кук" несмотря на его серьёзное ракетное вооружение. Ведь и наши корабли вооружены прекрасными комплексами. Потому в случае агрессии американцы тут же получат сдачи", – спрогнозировал Ненашев.

В то же время бывший главком Черноморского флота, экс-глава комитета по обороне, адмирал Владимир Комоедов заявил газете ВЗГЛЯД: "Это рядовая ситуация для данного региона". "Просто возможно смены наших кораблей в Средиземноморье так совпали. При этом корабли обеих стран друг другу не угрожали", – добавил он, призвав СМИ не нагнетать ситуацию.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу из Дарданелл в Эгейское море вышел "Дональд Кук", за ним через 10 минут проследовал фрегат "Адмирал Эссен". Примерно в то же время американский корабль разошелся на встречных курсах с фрегатом "Адмирал Макаров", который следовал из Средиземного моря к Черноморским проливам.

19 февраля "Дональд Кук" зашел в Черное море, его отслеживали российские военные. Эсминец провел учения с турецким ракетным фрегатом "Фатих", а 25 февраля вошел в Одесский морской торговый порт. На следующий день на его борту побывал президент Украины Петр Порошенко. 27 февраля американский корабль покинул порт Одессы.

Согласно Конвенции Монтре, суда нечерноморских стран могут находиться в акватории не более 21 суток.

Алексей Нечаев